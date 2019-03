vor 54 Min.

Maybrit Illner: Gäste und Thema heute am 28. März 2019

Bei Maybrit Illner heute am Mitwoch, 28. März, im ZDF diskutiert Moderatorin Illner das Thema Jugend-Proteste. Fünf Gäste sind am Abend mit dabei.

Maybrit Illner und Gäste beschäftigen sich heute Abend live mit den Jugendprotesten für Klimaschutz und gegen das neue Urheberrecht. "Jugend demonstriert - Politik ignoriert?", lautet das Thema der ZDF-Sendung am 28. März 2019.

Das sind die Gäste heute bei Maybrit Illner

Peter Altmaier, CDU, Bundeswirtschaftsminister

Carla Reemtsma, "Fridays for Future"

Eckart von Hirschhausen, Arzt, "Scientists for Future"

Felix von der Laden (alias Dner), YouTube-Blogger

Stefan Aust, Herausgeber Tageszeitung "Die Welt"

Das ist das Thema der Sendung vom 28. März 2019

Weltweit sind in den vergangenen Wochen Schüler und Jugendliche auf den Straßen. Sie streiken und sie demonstrieren - für freies Internet oder auch den Klimaschutz. Mittendrin ist die 16-jährige Schülerin Greta Thunberg aus Schweden. Sie wird am Freitag auch in Berlin mitdemonstrieren.

"Ihr habt verschlafen - wir sind der Wecker", rufen die Jugendlichen. Aber hört die Politik ihnen zu? Sind die Schülerproteste nur ein vorübergehender Modetrend? Oder erleben wir eine echte Politisierung der Jugend? Wird der Protest wachrütteln und neues politisches Handeln hervorbringen, oder bleibt doch alles beim Alten?

Diese Fragen wird Moderatorin Maybrit Illner am Abend in der Live-Sendung im ZDF besprechen. Der Talk beginnt wie üblivch um 22.15 Uhr und dauert eine Stunde. Das Format lässt sich auf klassischem Wege im Free-TV verfolgen. Alternativ bietet das ZDF auch einen Live-Stream im Internet an, der parallel zur Sendezeit läuft. Zum Live-Stream gelangen Sie hier. Inzwischen bietet der Sender alle "Illner"-Beiträge im Live-Stream auch in Gebärdensprache an.

Wer die aktuelle Sendung verpasst hat, kann sich "Maybrit Illner" auch als Wiederholung im Internet anschauen. Das ZDF bietet ältere Talkshows online abrufbar in seiner Mediathek an. Zur Mediathek gelangen Sie hier.

Das ist Maybrit Illner

Maybrit Illner wurde 1965 in Berlin geboren und beim Fernsehsender der DDR zur Redakteurin ausgebildet. Sie begann ihre TV-Karriere beim ZDF-Morgenmagazin. Bereits seit 1999 ist Illner das Gesicht ihrer gleichnamigen Talkshow, die bis 2007 allerdings noch "Berlin Mitte" hieß.

Illner gewann zahlreiche Medienpreise, unter anderem den Bambi (2002 und 2007), den Deutschen Fernsehpreis (2002 und 2004), den Bayerischen Fernsehpreis (2003) und die Goldene Kamera (2009).

