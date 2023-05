GNTM 2023: Sendetermine, Sendezeit und weitere Infos zu Staffel 18

2023 ist die 18. Staffel von "Germany's Next Top Model" im TV zu sehen. Wir haben alle Infos rund um Sendetermine und Sendezeit der neuen Folgen für Sie.

Die ursprüngliche Idee zur Sendung hatte das Topmodel Tyra Banks, die es in der Show "America's Next Top Model" erfolgreich umsetzte. In Deutschland startete Heidi Klum 2006 ihre eigene Version der Show. Diese ist so erfolgreich, dass 2023 bereits die 18. Staffel produziert wird.

Dabei folgt die Sendung dem immer gleichen Schema: Kandidatinnen dürfen sich vorstellen und versuchen, sich einen der Plätze in der Show zu sichern. Anschließend werden die Teilnehmerinnen in verschiedenen Castings zum Model ausgebildet. Diejenige, die am Ende der Sendung noch übrig ist, startet ihre Karriere als Model auf dem Cover der deutschen Harper's Bazaar.

Das Ende der letzten Staffel liegt schon eine Weile zurück. Im Mai 2022 endete die 17. Staffel von GNTM. Begonnen hatte sie bereits Anfang Februar desselben Jahres. Die meisten der Staffeln von GNTM starteten Anfang Februar und endeten Ende Mai. Der Start von GNTM 2023 folgte diesem Muster und lag ebenfalls im Februar, aber um die Mitte des Monats, am 16. Februar. Damit verschiebt sich auch der Termin für die große Finalshow auf Anfang Juni 2023.

Sendetermine und Sendezeit von GNTM 2023

Auch die neue Staffel von GNTM wird, wie erwartet, auf dem Free-TV Sender ProSieben zu sehen sein. Man ist frei nach dem Motto "never change a working system" vorgegangen und hat, was die Sendetermine angeht, alles beim Alten gelassen. Der Sendeplatz ist also auch 2023 wieder die Prime-Time am Donnerstagabend um 20.15 Uhr.

Das sind die voraussichtlichen Sendetermine:

Die neuen Folgen von GNTM: Das erwartet Sie in der 18. Staffel

In den vergangenen Staffeln war es stets so, dass sich die Sendung in 17 Folgen aufteilte. In den ersten Folgen wurden die Kandidatinnen gecastet und die Teilnehmer festgelegt. Anschließend mussten die Kandidatinnen dann jede Woche eine Challenge meistern, für die Sie die restliche Folge trainierten. Am Ende jeder Folge musste dann die schlechteste Teilnehmerin die Show verlassen. Nach einigen Folgen wurde die Location der Sendung dann meistens in die USA verlegt.

Diesmal jedoch startete die Show für die Kandidatinnen direkt in Los Angeles. Bereits Anfang November wurde bekannt, dass die Teilnehmerinnen dieses Mal direkt auf einem Laufsteg in L.A. ihre Modelkarriere beginnen. Der extravagante Start der Staffel dürfte jedoch an dem Plan für ihren krönenden Abschluss nichts ändern.

Denn diesen findet GNTM jedes Jahr in der großen Finalfolge. Diese ist eine große Live-Show, in der die letzten drei bis fünf Kandidatinnen um den Sieg kämpfen. Das Finale bekommt derart große Aufmerksamkeit, dass es schon vorkam, dass sich jemand diese Aufmerksamkeit zu Nutze machen wollte und mit einem Bombenangriff drohte. Damals musste die Final-Show unterbrochen und an einem anderen Tag fortgesetzt werden.

Das sind die Juroren bei GNTM 2023

In den ersten Staffeln bestand die Jury jeweils aus Heidi Klum und drei weiteren Juroren. Zunächst wurde dann die Zahl der Jury-Kollegen von Heidi Klum auf zwei reduziert. Mittlerweile gibt es gar keine festen Juroren mehr, abgesehen selbstverständlich von Heidi Klum. Diese wird stattdessen in jeder Folge von verschiedenen Gastjuroren unterstützt, die den Kandidatinnen Tipps geben und diese am Ende auch bewerten.

Dieses Format scheint sich nun endgültig eingebürgert zu haben. Auch in der neuen Staffel wird die GNTM-Jury aus Heidi Klum und verschiedenen Gastjuroren bestehen. Dass auch dieses Mal wieder echte Weltstars die Rolle der Jury-Mitglieder ausfüllen, zeigte sich schon in der ersten Folge. Dort nahmen neben Heidi Klum der Designer Peter Dundas und das Topmodel Winnie Harlow am Jury-Tisch platz.

Die Kandidatinnen bei GNTM 2023

Dieses Mal gibt es eine kleine Änderung bei der Anzahl der Teilnehmerinnen. Anstelle der üblichen 31, werden dieses Mal lediglich 29 Kandidatinnen bei GNTM mitmachen. Ansonsten sieht das Teilnehmerfeld ähnlich divers aus wie in den vergangenen Staffeln. Vorbei sind die Zeiten des Einheitsbreis auf den Laufstegen dieser Welt. Dementsprechend nehmen auch bei GNTM ganz unterschiedliche Frauen teil. Von sehr schlank bis plus-size, von sehr klein bis sehr groß und von jung bis alt ist alles mit dabei. Interessant ist, dass es Kandidatinnen gibt, die noch nicht einmal geboren waren, als das erste GNTM-Finale stattfand. Die Sendung ist in dieser Hinsicht einfach schon ein echter Oldtimer.

Das sind die Kandidatinnen, die dieses Mal ihren Traum von der Modelkarriere bei GNTM verwirklichen möchten:

Ana (22) aus Heide

Zoey (26) aus Stuttgart

(26) aus Anna-Maria (24) aus Bochum

Cassey (23) aus Hamburg

Katja (20) aus Flensburg

Somajia (21) aus Bielefeld

Elsa (18) aus Baden in Österreich

Coco (20) aus München

Olivia (22) aus Hamburg

Jülide (23) aus Paderborn

Vivien (22) aus Koblenz

Juliette (20) aus Bad Sobernheim

Slata (19) aus Leipzig

Ida (23) aus Köln

Anya (19) aus Berlin

Selma (18) aus Berlin

Nina (22) aus Wetter

Sarah (20) aus Osnabrück

Melissa (19) aus Düsseldorf

Mirella (20) aus Berlin

Eliz (21) aus München

Tracy (25) aus Essen

Elisabeth (20) aus München

Melina (18) aus Linz in Österreich

in Lara (19) aus Aschbach

Emilia (19) aus Kelkheim

Leona (19) aus Großheubach

Indira (20) aus Magdeburg

Alina (20) aus München

Das sind die Nachzügler:

Charlene (51) aus Georgensmünd

Marielena (53) aus Frankfurt

Nicole (49) aus Offenbach

Zuzel (50) aus Kissing

Maike (23) aus Frankfurt

Ina (44) aus Neuss

Die Übertragung von GNTM 2023: So sehen Sie die Show

Verlässlich wird die Sendung nun schon seit 18 Jahren von ProSieben im Free-TV ausgestrahlt. Mittlerweile hat sich der Sender natürlich auch schon längst um eine Möglichkeit gekümmert, das Ganze auch im Stream anzubieten. Parallel zur TV-Übertragung von GNTM 2023 sind die neuen Folgen auch im ProSieben Live-Stream zu sehen. Wer die Folgen lieber zu einem anderen Zeitpunkt als Donnerstag abends sehen möchte, der kann außerdem über den Streamingdienst Joyn auf die neuen Folgen zugreifen.

Die bisherigen Gewinnerinnen von GNTM

In den vergangenen 18 Jahren wurden ebenso viele Topmodels im Finale von "Germany's Next Topmodel" gekürt. Viele von den GNTM-Gewinnerinnen haben im Anschluss daran eine erfolgreiche Karriere auf den Laufstegen dieser Welt hingelegt. Doch nicht allen war dieses Schicksal vergönnt, einige sind auch wieder recht bald von der Bildfläche verschwunden. Vielen dürfte besonders die Siegerin der ersten Staffel von GNTM, Lena Gercke, in Erinnerung geblieben sein. Das liegt zum Teil auch daran, dass sie immer noch regelmäßig im Fernsehen und in Zeitschriften zu sehen ist. Ob auch die Siegerin der neuen Staffel in 18 Jahren noch präsent sein wird, bleibt abzuwarten.