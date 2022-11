GNTM 2023: Start und Sendetermine - Was ist bekannt?

2023 startet die 18. Staffel von "Germany's Next Top Model". Wir haben alle Infos rund um Start, Sendetermine und Sendezeit der neuen Folgen für Sie.

Die ursprüngliche Idee zur Sendung hatte das Topmodel Tyra Banks, die es in der Show "America's Next Top Model" erfolgreich umsetzte. In Deutschland startete Heidi Klum 2006 ihre eigene Version der Show. Diese ist so erfolgreich, das 2023 die bereits 18. Staffel produziert wird.

Dabei folgt die Sendung dem immer gleichen Schema: Kandidatinnen dürfen sich vorstellen und versuchen, sich einen der Plätze in der Show zu sichern. Anschließend werden die Teilnehmerinnen in verschiedenen Castings zum Model ausgebildet. Diejenige, die am Ende der Sendung noch übrig ist, startet ihre Karriere als Model auf dem Cover der deutschen Harper's Bazaar.

Voraussichtlicher Start von GNTM 2023

Das Ende der letzten Staffel liegt schon Weile zurück. Im Mai 2022 endete die 17. Staffel von GNTM. Begonnen hatte sie bereits im Februar desselben Jahres. Die meisten der Staffeln von GNTM starteten im Februar und endeten im Mai. Diesmal jedoch wurde von ProSieben bekannt gegeben, dass die Übertragung erst im Frühjahr starten soll. Damit verschiebt sich auch der Termin für die große Finalshow auf den Anfang des Sommers.

Voraussichtlicher Starttermin: Anfang Frühjahr 2023

Voraussichtlicher Termin des Finales: Anfang Sommer 2023

Sendetermine und Sendezeit von GNTM: Was ist zur Übertragung bekannt?

Auch die neue Staffel von GNTM wird, wie erwartet, auf dem Free-TV Sender ProSieben zu sehen sein. Die genauen Uhrzeiten wurden noch nicht bekannt gegeben, doch wir dürften uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn wir davon ausgehen, dass die Sendung wieder donnerstags zur Prime-Time laufen wird.

Voraussichtlicher Sendeplatz: Donnerstag, 20.15 Uhr

Die neuen Folgen von GNTM: Was ist bekannt?

In den vergangenen Staffeln war es stets so, dass sich die Sendung in 17 Folgen aufteilte. In den ersten Folgen wurden die Kandidatinnen gecastet und die Teilnehmer festgelegt. Anschließend mussten die Kandidatinnen dann jede Woche eine Challenge meistern, für die Sie die restliche Folge trainierten. Am Ende jeder Folge musste dann die schlechteste Teilnehmerin die Show verlassen. Nach einigen Folgen wurde die Location der Sendung dann meistens in die USA verlegt.

Diesmal jedoch startet die Show für die Kandidatinnen direkt in Los Angeles. Bereits Anfang November wurde bekannt, dass die Teilnehmerinnen dieses Mal direkt auf einem Laufsteg in L.A. ihre Modelkarriere beginnen werden. Der extravagante Start der Staffel dürfte jedoch an dem Plan für ihren krönenden Abschluss nichts ändern.

Denn diesen findet GNTM jedes Jahr in der großen Finalfolge. Diese ist eine große Live-Show, in der die letzten drei bis fünf Kandidatinnen um den Sieg kämpfen. Das Finale bekommt derart große Aufmerksamkeit, dass es schon vorkam, dass sich jemand diese Aufmerksamkeit zu Nutze machen wollte und mit einem Bombenangriff drohte. Damals musste die Final-Show unterbrochen und an einem anderen Tag fortgesetzt werden.

Weitere Infos zu Staffel 18 von GNTM 2023

In den ersten Staffeln bestand die Jury jeweils aus Heidi Klum und drei weiteren Juroren. Zunächst wurde dann die Zahl der Jury-Kollegen von Heidi Klum auf zwei reduziert. Mittlerweile gibt es gar keine festen Juroren mehr, abgesehen selbstverständlich von Heidi Klum. Diese wird stattdessen in jeder Folge von verschiedenen Gastjuroren unterstützt, die den Kandidatinnen Tipps geben und diese am Ende auch bewerten.

Dieses Format scheint sich nun endgültig eingebürgert zu haben. Bisher wurde noch nichts bekannt gegeben, das vermuten lassen könnte, dass sich daran in der neuen Staffel etwas ändern wird.

Bereits bekannt gegeben wurde, dass es dieses Mal nur 30 (anstelle von 31) Kandidatinnen geben wird. Ansonsten ist noch nichts näheres bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch dieses Mal das Feld der Kandidaten wieder sehr divers sein wird.