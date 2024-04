Diese 10 berühmten Personen kommen aus Baden-Württemberg

Baden-Württemberg hat eine Vielzahl an Menschen hervorgebracht, die heute landesweit, oder sogar weltweit bekannt sind. Das sind 10 berühmte Personen aus Baden-Württemberg.

Viele Personen des öffentlichen Lebens haben ihre Wurzeln in Baden-Württemberg. Ob im Sport, in der Politik, im Internet oder anderswo – sie haben durch ihre individuellen Beiträge und Erfolge auf sich aufmerksam gemacht.

Im Sportsektor haben Sportlerinnen und Sportler aus Baden-Württemberg nationale und internationale Erfolge gefeiert und ihre Heimat repräsentiert. Auch einige Politiker oder kreative Köpfe, die sich einen Namen im Internet oder in der Musik- und Filmbranche gemacht haben, kommen aus Baden-Württemberg. Hier finden Sie eine Auswahl von 10 berühmten Persönlichkeiten.

Berühmte Person aus Baden-Württemberg im Fußball: Jürgen Klopp

Früher als Fußballprofi, heute als Fußballtrainer ist Jürgen Norbert Klopp weit über die Ländergrenze Deutschlands bekannt. Geboren wurde " Kloppo", wie man ihn vielleicht besser kennt, laut ProSieben aber 1967 in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Jürgen Klopp war fast zwanzig Jahre lang beim FSV Mainz 05 als Spieler und Trainer tätig, bevor er 2008 zu Borussia Dortmund wechselte. Nach Mainz und Dortmund trainiert Klopp nun den FC Liverpool in der englischen Premier League. Unter seiner Führung gewann Liverpool 2019 die Champions League und wurde 2020 englischer Meister. Ende Januar 2024 gab Jürgen Klopp jedoch sein "Aus" als Trainer des FC Liverpool nach der aktuellen Saison bekannt.

Geburtsort : Stuttgart

Geburtstag: 16. Juni 1967

Die Tennis-Icone Stefanie Graf kommt aus Baden-Württemberg

Stefanie Maria Graf, besser bekannt unter ihrem Spitznamen "Steffi", ist wohl Deutschlands bekannteste Tennisspielerin. Geboren wurde die Profisportlerin 1969 laut eigenen Angaben auf ihrer Webseite im baden-württembergischen Mannheim. Mit dem Tennisspielen begann sie bereits im Jahre 1973, im Alter von vier Jahren. Mit 13 Jahren wurde sie bei der Women’s Tennis Association (WTA) als Profi gemeldet. Daraufhin begann ihre erfolgreiche Karriere als Tennisspielerin, bei der sie insgesamt 22 Grand Slam-Titel gewann. Länger nun hat Graf ihren Spitznamen Steffi und den Tennisschläger niedergelegt und tritt nur noch in der Öffentlichkeit auf, wenn es um eine ihrer Stiftungen geht.

Geburtsort : Mannheim

Geburtstag: 14. Juni 1969

Berühmter Politiker aus Baden-Württemberg: Cem Özdemir

Der deutsche Politiker Cem Özdemir wurde laut Informationen auf seiner Webseite im Jahr 1965 in Bad Urach, Kreis Reutlingen, geboren. In seiner Rolle als Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft ist der gebürtige Baden-Württemberger inzwischen deutschlandweit bekannt. Vor diesem Amt hatte er den Vorsitz des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur inne und war stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Sein politisches Engagement begann 1981, als er der Partei " Die Grünen" beitrat. Zwischen 1989 und 1994 war Özdemir Mitglied im Landesvorstand der Grünen in Baden-Württemberg. Im Jahr 1994 wurde er als erster Abgeordneter mit türkischer Herkunft in den Deutschen Bundestag gewählt.

Geburtsort : Bad Urach , Kreis Reutlingen

, Kreis Geburtstag: 21. Dezember 1965

Wolfgang Schäuble: Ein Politik-Urgestein aus Baden-Württemberg

Wolfgang Schäuble wurde laut Angaben der Bundesregierung im Jahr 1942 in Freiburg im Breisgau geboren und prägte über mehr als ein halbes Jahrhundert die deutsche Politik. Nach seinem Eintritt in die CDU mit 23 Jahren wurde er 1972 erstmals Mitglied des Deutschen Bundestags und blieb bis zu seinem Tod Abgeordneter. Im Oktober 1990 wurde er Opfer eines Attentats, seither war er auf einen Rollstuhl angewiesen. Nach der Bundestagswahl 2017 übernahm er das Amt des Bundestagspräsidenten für vier Jahre. Wolfgang Schäuble verstarb am 26. Dezember 2023 im Alter von 81 Jahren.

Geburtsort : Freiburg im Breisgau

Geburtstag: 18. September 1942

Berühmte Schlagersängerin aus Baden-Württemberg: Vanessa Mai

Die bekannte deutsche Sängerin Vanessa Mai heißt laut dem SWR eigentlich bürgerlich Vanessa Marija Else Ferber und wurde 1992 in Backnang, circa 30 Kilometer nordöstlich der Landeshauptstadt Stuttgart, geboren. Als Sängerin der Band Wolkenfrei begann ihre musikalische Karriere im Jahr 2012, seit der Auflösung des Trios 2015 ist sie als Solo-Künstlerin unterwegs. Mit "Wachgeküsst" gelang es Vanessa Mai laut ProSieben, die Spitze der Schlagercharts zu erreichen und verdrängte damit sogar Helene Fischer von Platz eins. Für das Jahr 2024 ist ein neues Studioalbum mit ihrer alten Band Wolkenfrei geplant.

Mehr Informationen zu Vanessa Mai gibt es im Porträt der Schlagersängerin.

Geburtsort : Backnang

Geburtstag: 2. Mai 1992

Berühmter Baden-Württemberger mit Pandamaske: Der Rapper Cro

Eine weitere berühmte Person aus Baden-Württemberg ist in der Rap-Szene zuhause: Als Rapper mit der Pandamaske ist der Musiker Cro Deutschlandweit bekannt. Laut der tz heißt der Rapper bürgerlich Carlo Waibel, der Künstlername Cro leitet sich aus seinem Vornahmen ab. Der gebürtige Baden-Württemberger wurde 1990 in Mutlangen geboren. Seinen großen Durchbruch gelang ihm mit dem Lied "Easy", heute ist Carlo Waibel neben der Musik auch noch als Designer und Filmemacher tätig.

Geburtsort : Mutlangen

Geburtstag: 31. Januar 1990

Der wohl berühmteste Baden-Württemberger in Hollywood ist Roland Emmerich

Der deutsche Regisseur Roland Emmerich wurde laut ProSieben im Jahr 1955 in der Landeshauptstadt Stuttgart geboren und wuchs im baden-württembergischen Maichingen auf. Er gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Regisseure. Nach dem Abitur studierte Emmerich an der Hochschule für Fernsehen und Film München. Mit seinem Abschlussfilm "Das Arche Noah Prinzip" erlangte er Aufmerksamkeit, dieser wurde damals bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin erfolgreich präsentiert. Sein Durchbruch in Hollywood gelang ihm dann 1996 mit dem Science-Fiction-Streifen "Independence Day", gefolgt von zahlreichen weiteren erfolgreichen Filmen.

Geburtsort : Stuttgart

Geburtstag: 10. November 1955

Schauspieler Till Schweiger: Ein gebürtiger Baden-Württemberger

Til Schweiger zählt heute zu den prominentesten deutschen Schauspielern und ist darüber hinaus als Produzent und Regisseur tätig. Geboren wurde Tilman Valentin Schweiger laut ProSieben im Jahr 1963 in Freiburg im Breisgau. Er begann zwar ein Studium in Germanistik und Medizin, brach dies jedoch ab, um sich der Schauspielerei zu widmen. Vor seinem Durchbruch in der ARD-Serie "Lindenstraße" arbeitete er als Synchronsprecher. Seine erste große Hauptrolle hatte er dann in der Kultkomödie "Manta, Manta". Der endgültige Durchbruch gelang ihm 1994 mit "Der bewegte Mann". Auch in Hollywood konnte Til Schweiger Fuß fassen, insbesondere mit seiner Nebenrolle in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds", was wohl seinen bisher größten internationalen Erfolg darstellt.

Geburtsort : Freiburg im Breisgau

Geburtstag: 19. Dezember 1963

Berühmte Internetstarts: Lisa und Lena kommen aus Baden-Württemberg

Die deutschen Influencerinnen Lisa und Lena Mantler wurden laut ProSieben im Jahr 2006 in der Landeshauptstadt Stuttgart geboren und zählen zu den führenden TikTok-Persönlichkeiten Deutschlands, mit Millionen von Followern. Ihr Aufstieg begann 2015 auf "musical.ly", der Vorläuferplattform von TikTok, als sie mit 13 Jahren ihr erstes Video veröffentlichten. Die Zwillinge erlangten schnell viralen Erfolg, insbesondere nachdem die US-amerikanische Sängerin Ariana Grande einen ihrer Clips auf ihrer Facebook-Seite erwähnte.

Geburtsort : Stuttgart

Geburtstag: 17. Juni 2002

