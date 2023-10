"Maybrit Illner" gestern am 26. Oktober 2023: Gäste und Thema

Bei "Maybrit Illner" gestern am 26. Oktober 2023 diskutierten vier Gäste über ein aktuelles Thema - darunter Joachim Gauck. Wer war in der Talkshow noch dabei?

Als Maybrit Illner gestern Abend im ZDF auf Sendung ging, hatte sie unter anderem den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck im Studio. Dazu kamen noch drei weitere Gäste.

Hier erfahren Sie nicht nur, wer in der aktuellen Sendung vom 26. Oktober 2023 alles dabei war und um welches Thema es ging. Sie bekommen auch Infos zur Sendezeit, zur Übertragung und zur Wiederholung.

"Maybrit Illner" gestern am 26. Oktober 2023: Thema ist Nahost-Konflikt

Der Nahost-Konflikt dominiert seit Wochen die Talkshows in Deutschland und war auch bei "Maybrit Illner" gestern Thema. Nach dem Terrorangriff mit 1400 Toten holt Israel zum Gegenschlag in Gaza aus und will die Hamas zerstören. In der gestrigen Talkshow ging es vor allem um die Frage, ob die USA, der Iran und der Libanon in einen Krieg hineingezogen werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Konkret lautete das Thema bei "Maybrit Illner" am 26. Oktober 2023 "Krieg in Nahost – Gefahr für die Welt?". Dabei wurde auch darüber diskutiert, wie mit antisemitischen Demonstrationen auf Europas Straßen umgegangen werden kann. In der Ankündigung zur Sendung wurde unter anderem diese Frage aufgeworfen: "Hat Deutschland nicht nur ein neues Sicherheitsproblem, sondern auch eine neue grundsätzliche Auseinandersetzung um Migration und Freiheit vor sich?"

"Maybrit Illner": Gäste gestern am 26. Oktober 2023

Welche Gäste diskutierten bei "Maybrit Illner" gestern Abend über den Nahost-Konflikt und seine Folgen? Hier geben wir einen Überblick über die Teilnehmer der ZDF-Talkshow:

Joachim Gauck : ehemaliger Bundespräsident

ehemaliger Bundespräsident Düzen Tekkal : Autorin, Politikwissenschaftlerin, Menschenrechtsaktivistin

Autorin, Politikwissenschaftlerin, Menschenrechtsaktivistin Christian Mölling : Militärexperte, stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung der DGAP, Autor

Militärexperte, stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der (DGAP) und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung der DGAP, Autor Christian Sievers : Moderator beim ZDF -"heute journal", ehemaliger Leiter des ZDF -Auslands-Studios in Tel Aviv , Nahost-Korrespondent für Israel, die Palästinensergebiete und Zypern , Autor

Übertragung von "Maybrit Illner" gestern im Free-TV oder Live-Stream

"Maybrit Illner" war gestern am 26. Oktober 2023 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Free-TV gab es auf der Website des ZDF auch einen Live-Stream.

Lesen Sie dazu auch

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Zur "Maybrit Illner"-Sendung vom 26. Oktober 2023 gibt es eine Wiederholung im Fernsehen: Die Talkshow wird noch einmal am 27. Oktober ab 16 Uhr auf dem Sender phoenix gezeigt.

Außerdem lässt sich die aktuelle Folge online nachholen. Sie wird nach der Erstausstrahlung in der Mediathek des ZDF als Stream angeboten.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" ist donnerstags ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen - zumindest in den meisten Wochen. Es kann auch zu Pausen oder Verschiebungen bei der Sendezeit kommen. Für den November wurden regelmäßige Sendetermine angekündigt, während die Folge am 7. Dezember etwas später beginnt. Das sind die nächste Sendetermine mit Sendezeit:

26. Oktober 2023, 22.15 Uhr

2. November 2023, 22.15 Uhr

9. November 2023, 22.15 Uhr

16. November 2023, 22.15 Uhr

23. November 2023, 22.15 Uhr

30. November 2023, 22.15 Uhr

7. Dezember 2023, 22.30 Uhr

(sge)