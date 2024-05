Tanken im Urlaub: Wo ist es billiger als in Deutschland?

Auf der Urlaubsreise kann es sich lohnen, im Ausland zu tanken. Wo der Sprit billiger als in Deutschland ist und wo teurer ist, erfahren sie hier.

Viele Autofahrer kennen es: Man fährt mit dem Auto in den Urlaub ins Ausland und fragt sich, ob man vor dem Grenzübertritt den Wagen noch mal volltanken oder besser warten sollte, weil die Kraftstoffe möglicherweise außerhalb von Deutschland günstiger sind. Ganz pauschal lässt sich das natürlich nicht beantworten. Wo Tanken im Urlaub billiger als in Deutschland ist, hängt unter anderem vom Urlaubsland ab. Plant man die Urlaubsreise mit Tankstopp gut, lässt sich auf jeden Fall eine Menge Geld sparen. Hier erfahren Sie, wie Sie auf der Urlaubsfahrt billiger tanken können.

Billiger Tanken im Urlaub: Wie viel lässt sich einsparen?

Jede Woche veröffentlicht die Europäische Kommission die Tagesdurchschnittspreise vom vergangenen Montag für Benzin und Dieselkraftstoff in den 27 EU-Staaten. Daran lässt sich schnell erkennen, wie die jeweiligen Urlaubs- und Nachbarländer im Vergleich zu Deutschland dastehen. Dabei gibt es große regionale Unterschiede.

Wer zum Beispiel in den Osten fährt, kann durchaus Geld sparen: Eine Tankfüllung mit 50 Litern Super E5 hat beispielsweise am Montag (20.05. 2024) in Polen durchschnittlich 15 Euro weniger gekostet als in Deutschland. In Tschechien waren es knapp 15 Euro, in Slowenien konnte man dagegen sogar noch ein bisschen mehr sparen als in Polen. Und wer auf seiner Fahrt nach Italien durch Österreich fährt, sollte dort einmal den Tank vollmachen: Hier kann man auf eine 50-Liter-Benzin-Füllung fast 12 Euro sparen. Diesel ist vor allem in Tschechien, Spanien, Luxemburg und Bulgarien deutlich günstiger als in Deutschland.

Aber nicht überall ist das Tanken günstiger: Wer nach Dänemark oder in die Niederlande reist, sollte sich darauf einstellen, dass dort das Benzin am teuersten in der ganzen EU ist. Diesel ist in einigen klassischen Urlaubsländern der Deutschen teurer als im Heimatland: unter anderem in Frankreich, Italien und Belgien. Hier sollte man also möglichst schon mit vollem Tank über die Grenze.

Tanken im Urlaub: Diese Länder sind teurer als Deutschland

Die EU-Kommision hat folgende durchschnittliche Preise pro Liter für Benzin (Super E95) und Diesel für Deutschland und die Nachbar- und Urlaubsländer mitgeteilt. Die Daten beziehen sich auf die Preise vom 20. Mai 2024. Die volle Liste des sogenannten Weekly Oil Bulletin findet sich auf der Website der EU-Kommision.

Land Super E95 in Euro Diesel in Euro Deutschland 1,87 1,66 Dänemark 2,06 1,70 Frankreich 1,89 1,70 Italien 1,88 1,73 Niederlande 2,02 1,71

Einige Länder sind nur bei einem der beiden Kraftstoffen teurer: In Belgien, Finnland und Irland ist der Diesel teurer, dafür tankt man Benzin günstiger als in Deutschland. In Griechenland liegt Benzin mit 1,92 deutlich über dem deutschen Preis, dafür ist der Diesel etwas günstiger.

Laut dem ADAC ist auch die Schweiz deutlich teurer zum Tanken: So kostet im eidgenössischen Nachbarland der Super 1,96 Euro pro Liter, der Diesel sogar 2,00 Euro pro Liter (Stand: 13.05.2024).

Tanken im Urlaub: Diese Länder sind günstiger als Deutschland

Unter anderem folgende Länder sind laut der aktuellen EU-Kommision-Liste durchschnittlich günstiger als Deutschland:

Land Super E95 in Euro Diesel in Euro Deutschland 1,87 1,66 Bulgarien 1,36 1,36 Kroatien 1,60 1,56 Tschechien 1,59 1,52 Estland 1,74 1,54 Ungarn 1,56 1,56 Luxemburg 1,59 1,48 Polen 1,56 1,56 Portugal 1,75 1,55 Rumänien 1,46 1,45 Slowenien 1,55 1,51 Spanien 1,66 1,50 Schweden 1,62 1,55 Österreich 1,63 1,60

Übrigens: Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, sollte wissen, dass es im Ausland unterschiedliche Regeln im Kreisverkehr gibt. Und auch Besonderheiten bei Tempolimits im Ausland sollte man kennen. Denn Rasen kann in Europa sehr teuer sein, mancherorts kann anderem sogar das Auto beschlagnahmt werden. Das Auto selbst sollte ebenfalls fit gemacht werden für die Urlaubsreise: von den korrekt gewechselten Reifen bis zu den richtig gepflegten Scheibenwischern. Je nach Urlaubsland müssen Fahrer einen internationalen Führerschein mit sich führen.