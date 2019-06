Das Nein zur Maut ist eine schallende Ohrfeige für Horst Seehofer

Nach dem deutlichen Nein des Europäischen Gerichtshofs sollte die Bundesregierung tunlichst die Finger von weiteren nationalen Alleingängen bei der Maut lassen.

Das Nein des Europäischen Gerichtshofs zu den deutschen Plänen für eine "Ausländermaut" ist eine schallende Ohrfeige für Horst Seehofer. In seltener Deutlichkeit zeigt das Maut-Debakel, dass sich eine vermeintliche Ungerechtigkeit nicht durch eine neue Diskriminierung beheben lässt.

Seehofer glaubte sich mit seiner Maut-Forderung auf der Gewinnerseite. Gerade in Bayern ärgern sich viele Autofahrer nämlich seit Jahrzehnten, dass sie im nahen Österreich ein teures "Pickerl" kaufen müssen, die Österreicher aber auf deutschen Straßen umsonst unterwegs sind.

Diese populäre Stimmung aufnehmend, forderte der damalige CSU-Chef ultimativ die Einführung einer Straßen-Abgabe, die freilich nur Ausländer zahlen sollten. Genau hier aber liegt der Denkfehler. Denn in Österreich zahlen ja auch die Österreicher.

Eine zusätzliche Belastung der deutschen Autofahrer aber ist stets ein heißes Eisen. So sollten nach dem CSU-Mautmodell Einheimische die Maut zwar zunächst zahlen, dafür aber bei der KfZ-Steuer entsprechend entlastet werden. Das aber würde faktisch eine Bevorzugung der deutschen Autofahrer bedeuten, die dem europäischen Recht widerspricht und dem europäischen Gedanken erst recht.

Wäre die "Ausländermaut" zum Draufzahlgeschäft geworden?

Vielleicht ist es für die CSU am Ende gar nicht so schlecht, dass der Europäische Gerichtshof ihr Prestigeprojekt gestoppt hat. Denn bis zuletzt gab es nicht nur die rechtlichen Bedenken. Sondern auch massive Zweifel, ob der immense Aufwand, den die Einrichtung und der Betrieb des Mautsystems bedeuten würden, überhaupt in einem vernünftigen Verhältnis zum angepeilten Ertrag stünde.

Es wäre an Peinlichkeit kaum zu überbieten gewesen, wenn sich die so vollmundig angekündigte "Ausländermaut" in der Praxis als Draufzahlgeschäft erwiesen hätte. Um diese Gefahr wussten viele Christsoziale durchaus. Doch nach all dem Gepolter, all den Drohungen und vollmundigen Ankündigungen rund um die Maut schien ein Ausweg ohne Gesichtsverlust unmöglich. So wird es zwar keiner zugeben, doch mancher in der CSU mag nun heimlich aufatmen, dass die Euro-Richter dem Maut-Unfug ein Ende gemacht haben.

Wichtiger wäre ein einheitliches und gerechtes Maut-System in Europa

Nach dem deutlichen Signal aus Luxemburg sollte die Bundesregierung tunlichst die Finger von weiteren nationalen Alleingängen bei der Maut lassen. Und sich stattdessen dafür einsetzen, dass die Gebühren-Kleinstaaterei auf Europas Straßen möglichst bald durch ein gerechtes und einheitliches europäisches Mautsystem abgelöst wird.

In unserer Karte sehen Sie, in welchen Ländern eine Maut erhoben wird – und was das konkret für Autofahrer bedeutet.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen