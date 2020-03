Die Wahl hat bereits einen Gewinner: die Demokratie

Die Bayern haben gewählt – und zwar offenbar deutlich zahlreicher als noch vor sechs Jahren. Das zeigt: Die Menschen wollen sich trotz (oder wegen) aller Krisen mit dem befassen, was direkt vor Ort geschieht.

Diese Wahl in Bayern war noch gar nicht vorbei, schon hatte sie einen Gewinner: die Demokratie. In Tagen, da das große Ganze auf dem Spiel zu stehen scheint, da wahrlich (überlebens-)wichtige Fragen unsere Republik und gefühlt den Globus bewegen, wollten sich sehr viele Menschen trotzdem mit dem befassen, was bei ihnen direkt vor Ort geschieht: Die Wahlbeteiligung bei dieser Kommunalwahl lag deutlich höher.

Für die ganz großen Ableitungen ist es noch zu früh, Trends jedoch sind erkennbar. Dass Persönlichkeiten bei Kommunalwahlen natürlich eine Rolle spielen, zeigt sich in den großen Städten: In München hat der beliebte Amtsinhaber Dieter Reiter einen Triumph für die Sozialdemokraten eingefahren. In Augsburg hingegen konnte die CSU-Kandidatin Eva Weber wohl auch vom beliebten Amtsvorgänger Kurt Gribl profitieren – und in Nürnberg, lange fest in SPD-Hand, ist nach dem Abgang des beliebten Amtsinhabers alles offen.

Nach Corona könnte alles neu sein in Deutschlands Politik

Ersten Zahlen zufolge hat sich zudem die grüne Welle nicht so kraftvoll Bahn gebrochen wie viele erwarteten. Es mag sein, dass in so akuten Krisenzeiten „grüne“ Themen in den Hintergrund treten, zumal ja irgendwann jede Quarantäne endet und die Wirtschaft wieder angekurbelt werden muss.

Doch sind derlei Erklärungsversuche vielleicht zu klein, wenn es gerade um das große Ganze geht? Nach Corona könnte alles neu sein in Deutschland – auch für die Politik.

