G20-Gipfel in Argentinien: Termin und Teilnehmer im Überblick

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel werden aller Voraussicht nach Ende November am G20-Gipfel in Buenos Aires teilnehm.en.

Der G20-Gipfel findet in Südamerika statt. Ende November treffen sich Vertreter der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Buenos Aires. Die Infos.

Von Sandra Liermann

Es ist eine Weltpremiere: Zum ersten Mal findet 2018 ein G20-Gipfel auf dem südamerikanischen Kontinent statt. Ende November treffen für zwei Tage Vertreter der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires zusammen, um über Probleme des Wirtschafts- und Finanzsystems zu beraten.

G20-Gipfel in Buenos Aires: Was ist die G20?

Die G20, kurz für "Gruppe der 20", ist ein informeller Zusammenschluss der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie der Europäischen Union. Die G20 versteht sich selbst als zentrales Forum für die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, besitzt aber weder einen eigenen Verwaltungsapparat noch eine permanente Vertretung ihrer Mitglieder.

Einmal pro Jahr kommen Vertreter der G20-Mitgliedstaaten zu einem Gipfeltreffen zusammen. Bei dieser Konferenz beraten die Teilnehmer über Fragen der globalen Wirtschaftspolitik.

Zu welchem Termin findet der G20-Gipfel in Argentinien statt?

Vom 30. November bis zum 1. Dezember 2018 treffen sich die Vertreter der G20-Mitgliedsländer zum nächsten Gipfel in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Es ist der 13. Gipfel der G20 und gleichtzeitig der erste, der in Südamerika stattfindet.

G20-Staaten: Welche Länder nehmen am G20-Gipfel in Argentinien teil?

Die G20-Mitgliedstaaten sind: die USA, China, Japan, Deutschland, Frankreich, Brasilien, das Vereinigte Königreich, Italien, Russland, Kanada, Indien, Australien, Mexiko, Südkorea, Indonesien, Türkei, Saudi-Arabien, Argentinien und Südafrika. Zudem zählt die Europäische Union zu den G20-Mitgliedern und vertritt die übrigen EU-Länder. Spanien ist als ständiges Gastland dabei. Zum G20-Gipfel 2018 sind außerdem Vertreter aus Chile, Jamaika, den Niederlanden, Ruanda, Senegal und Singapur eingeladen.

An den G20-Gipfeltreffen nehmen die Staats- und Regierungschefs sowie die Finanzminister und Zentralbankchefs der 19 Mitgliedsländer teil. Außerdem kommt der Präsident des Europäischen Rates, der Präsident der Europäischen Zentralbank, der Geschäftsführer des Internationalen Währungsfonds (IMF), der Vorsitzende des Internationalen Währungs- und Finanzausschusses (IMFC), der Weltbank-Präsident sowie der Vorsitzende des Entwicklungskomitees der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Am 1. Dezember 2017 übernahm Argentinien für ein Jahr die G20-Präsidentschaft. Zuvor hatte Deutschland den Vorsitz inne und richtete im Juli 2017 den G20-Gipfel in Hamburg aus.

Diese Ziele verfolgen die Teilnehmer des G20-Gipfels

Seit 1999 besteht die G20 und dient als Forum zum Austausch über Probleme des Wirtschafts- und Finanzsystems. In den direkt oder indirekt vertretenen Staaten leben knapp unter zwei Drittel der Weltbevölkerung. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums repräsentieren die G20-Staaten gegenwärtig über 85 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodutks sowie drei Viertel des Welthandels.

Während der Finanzkrise 2008/2009, nach der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers, entwickelte sich die G20 zu einem wichtigen Wirtschaftsforum. Die G20 verfolgt die Ziele, die Weltwirtschaft zu stärken, Wirtschaftsreformen anzustoßen, Finanzmärkte zu überwachen und internationale Finanzinstitutionen zu modernisieren. Durch vorausschauende Zusammenarbeit sollen zukünftige Krisen verhindert werden.

Nach der Kritik am G20-Gipfel in Hamburg: Wie könnte das Treffen in Buenos Aires verlaufen?

Im vergangenen Jahr fand der G20-Gipfel zum ersten Mal seit dem Gründungsjahr 1999 wieder in Deutschland statt. Während des Gipfeltreffens in Hamburg kam es zu schweren Ausschreitungen. Zehntausende protestierten bei Demonstrationen, Blockaden und anderen angemeldeten Veranstaltungen gegen den Gipfel. Gipfelgegner, darunter mutmaßlich Linksextremisten, plünderten Geschäfte, setzten Autos in Brand und griffen Polizisten an. Hunderte Personen wurden bei den Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel verletzt.

Die Sicherheitsmaßnahmen rund um den G20-Gipfel in Buenos Aires werden voraussichtlich sehr hoch sein, da auch dort Proteste nicht auszuschließen sind.

