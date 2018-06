03:00 Uhr

Katarina Barley: „Brauchen dringend Leiturteile bei Asylverfahren“ Politik

Justizministerin Katarina Barley kommt trotz Asylstreit gut mit Horst Seehofer aus. Im Gespräch erzählt sie, was sie politisch vom Innenminister trennt.

Von Bernhard Junginger

Frau Barley: Überlastete Richter, lange Verfahren, der Skandal beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – laut Umfragen sinkt das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat. Wie wollen Sie diese gefährliche Entwicklung aufhalten?

Katarina Barley: Zunächst einmal gilt, dass wir in Deutschland eine hervorragende Justiz haben, um die uns viele Länder beneiden. Aber leider gab es Zeiten, in denen ein schlanker Staat propagiert wurde und viele Stellen bei den Gerichten und bei der Polizei weggespart wurden. Zum Glück hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass dieser Weg falsch ist. Wir werden die Länder, die ja in erster Linie dafür zuständig sind, dabei unterstützen, die Leistungsfähigkeit der Justiz noch weiter zu verbessern. In den Koalitionsverhandlungen haben wir deshalb den „Pakt für den Rechtsstaat“ beschlossen, der allein 2000 zusätzliche Richterstellen sowie weiteres Personal vorsieht. Hinzu kommen 15.000 zusätzliche Polizisten. Genauso wichtig ist es, denen entgegen zu treten, die unseren Rechtsstaat schlechtreden. Dafür planen wir eine Kampagne für den Rechtsstaat.

Horst Seehofer hat im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise von einer „Herrschaft des Unrechts“ gesprochen. Jetzt ist er Innenminister und fährt eine harte Linie in der Asylpolitik und in der Terrorbekämpfung ein. Wie sehr knirscht es zwischen Ihnen?

Barley: Das Innen- und das Justizministerium sind klassische Gegenpole in einer Regierung. Sicherheit ist wichtig, aber darf nicht die Freiheitsrechte in Frage stellen. Bisher hat Seehofer seine Pläne als Innenminister ja noch nicht konkretisiert. Sobald er das tut, werde ich mir seine Vorschläge genau anschauen.

Meinen Sie damit Seehofers "Masterplan Migration", über den die Union gerade so heftig streitet?

Barley: Wir kennen wie gesagt noch keine konkreten Pläne. Aber wir haben ja einen Koalitionsvertrag und an den halten wir uns.

Was halten Sie von Seehofers Aussage, der Islam gehöre nicht zu Deutschland?

Barley: Diese Diskussion ist wie das Ungeheuer von Loch Ness, das immer wieder auftaucht. In Deutschland herrscht Religionsfreiheit, wer im Einklang mit dem Grundgesetz hier lebt, wird in der Ausübung seines Glaubens nicht eingeschränkt, ob das nun der christliche, muslimische oder jüdische ist. Und natürlich gehören Muslime zu Deutschland, das weiß Horst Seehofer auch.

Chronologie: Der Asyl-Streit zwischen CSU und CDU 1 / 18 Zurück Vorwärts 31. August 2015: "Wir schaffen das", sagt Merkel über die Bewältigung der Flüchtlingszahlen. Kurz darauf schließt sie nicht die Grenzen, als Schutzsuchende massenweise von Ungarn über Österreich nach Deutschland einreisen. Seehofer nennt das einen Fehler.

9. Oktober 2015: Der CSU-Chef droht mit einer Verfassungsklage, falls der Bund den Flüchtlingszuzug nicht eindämmen sollte. Nach einer Aussprache mit der CDU legt er das Vorhaben kurz darauf ad acta.

20. November 2015: Auf dem CSU-Parteitag in München kritisiert Seehofer die Kanzlerin auf offener Bühne, während sie neben ihm steht.

3. Januar 2016: Seehofer fordert erstmals eine konkrete Obergrenze: maximal 200.000 neue Flüchtlinge pro Jahr. Merkel ist strikt dagegen.

9. Februar 2016: Seehofer nennt die offenen Grenzen für Flüchtlinge im Herbst 2015 "eine Herrschaft des Unrechts".

4./5. November 2016: Merkel nimmt erstmals nicht an einem CSU-Parteitag teil.

20. November 2016: Merkel kündigt ihre vierte Kanzlerkandidatur an.

24. November 2016: Der CSU-Chef macht eine Begrenzung der Zuwanderung zur Bedingung für eine erneute Regierungsbeteiligung.

6. Februar 2017: Seehofer erklärt offiziell, die CSU unterstütze Merkel bei der Bundestagswahl. Zuvor war lange ein eigener Kanzlerkandidat nicht ausgeschlossen.

1. April 2017: In einem Interview bezeichnet Seehofer Merkel als "unser größter Trumpf". Nur mit ihr sei die Wahl zu gewinnen.

3. Juli 2017: Eine Obergrenze für Flüchtlinge kommt im Wahlprogramm der Union nicht vor. Im gesonderten CSU-Programm "Bayernplan" wird sie aber festgehalten. Seehofer macht sie erneut zur Koalitionsbedingung.

20. August 2017: In einem Interview nennt Seehofer eine Obergrenze nicht mehr ausdrücklich als Bedingung für eine Koalition nach der Wahl.

24. September 2017: Trotz Verlusten gewinnt die Union die Bundestagswahl, doch die CSU stürzt auf für ihre Verhältnisse katastrophale 38,8 Prozent ab. Fehler der Union im Wahlkampf sieht Merkel nicht.

8. Oktober 2017: Vor anstehenden Gesprächen mit anderen Parteien über mögliche Koalitionen verständigen sich CDU und CSU auf das Ziel, maximal 200.000 Flüchtlinge pro Jahr aufzunehmen. Ausnahmen sind möglich. Das Wort "Obergrenze" taucht in der Einigung nicht auf.

15. Dezember 2017: Merkel ist wieder auf dem CSU-Parteitag zu Gast. Die Schwesterparteien demonstrieren Geschlossenheit.

12. März 2018: Union und SPD unterschreiben ihren Koalitionsvertrag. Seehofer wird als Innenminister in Merkels viertem Kabinett zuständig für Migration und Flüchtlinge. Er kündigt einen "Masterplan für schnellere Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen" an.

15. März 2018: Seehofer sagt: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland." Die Kanzlerin grenzt sich von ihm ab.

11. Juni 2018: Seehofer verschiebt überraschend die für den Folgetag geplante Vorstellung seines Masterplans. Hintergrund sind Differenzen mit Merkel über die Zurückweisung von Flüchtlinge an der Grenze. (dpa)

Wie kommen Sie persönlich mit Horst Seehofer aus? Verbindet Sie etwas?

Barley: Wir haben ganz unterschiedliche politische Grundpositionen. Ich denke, das wird auch deutlich. Wir sind allerdings beide mit einer guten Portion Humor ausgestattet. Das hilft in der Politik immer weiter.

Auch wenn CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt von einer Anti-Abschiebe-Industrie spricht?

Barley: Der Rechtsstaat eröffnet bestimmte Wege und die zu nutzen, ist eben Teil dieses Rechtsstaats. Es ist problematisch, in diesen Zeiten, in denen der Staat von Rechtspopulisten angefeindet wird, so zu tun, als stehe es bestimmten Menschen nicht zu, gegen einen Verwaltungsakt zu klagen. Ich weiß nicht, was er damit unterstellen will. Seit Alexander Dobrindt nicht mehr Minister ist, werden seine Worte immer markiger. Dass er die Mittel unseres Rechtstaates in Frage stellt, halte ich für gefährlich.

Unbestritten ist, dass die Verwaltungsgerichte vor einem riesigen Berg nicht erledigter Asylanträge stehen...

Barley: Wir müssen dafür sorgen, dass die Verfahren beschleunigt werden. Die vielen Asylanträge in den vergangenen Jahren haben natürlich auch die Anzahl der Klagen gegen Entscheidungen erhöht. Das ging mit einer Belastung der Justiz einher. Wir brauchen deshalb dringend Leiturteile bei Asylverfahren. Wenn bestimmte, typische Fälle von einer höheren Instanz beurteilt werden, entsteht mehr Rechtssicherheit für eine Vielzahl gleich gelagerter Fälle, was auf mittlere Sicht ebenfalls zu einer Verfahrensbeschleunigung beitragen wird.

Halten Sie auch eine Reform des Asylrechts für nötig?

Barley: Das müssen wir auf europäischer Ebene regeln, das ist der richtige Ort dafür. Ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingen kann, in Europa zu einer Flüchtlingspolitik zu kommen, die Humanität und Kontrolle verbindet.

Wie viel Kontrolle nötig ist, ist in ihrer Partei nicht unumstritten. SPD-Chefin Andrea Nahles wurde ja intern heftig kritisiert für ihren Satz: „Wir können nicht alle bei uns aufnehmen“. Wie stehen Sie dazu?

Barley: Das ist doch eine Binsenweisheit, das stellt überhaupt niemand in Frage. Aber die SPD ist eben eine diskussionsfreudige Partei, das ist ja erfreulich. Und deshalb bin ich überzeugt, dass wir auch aus dem Umfragetief wieder herauskommen. Dazu leisten wir in der Regierung mit guter Politik unseren Beitrag.

Um den Asylstreit geht es auch in unserer aktuellen Podcast-Folge. Hören Sie doch mal rein!

Sie wollen ja die Mietpreisbremse reparieren, die nicht richtig greift. Wie?

Barley: Vermieter müssen künftig offenlegen, wie hoch die Miete beim Vormieter war, wenn sie mehr verlangen, als von der Mietpreisbremse vorgesehen. So sieht der neue Mieter sofort, ob er zu viel bezahlen soll. Wir werden auch verhindern, dass Vermieter nach Modernisierungen unverhältnismäßig zulangen. Ich kenne zum Beispiel den Fall einer älteren Frau aus München, deren Miete nach Umbauten von 700 Euro auf mehr als 2000 Euro gestiegen ist. Davor schützen wir Mieter. Künftig werden wir die Umlagen von Modernisierungen auf die Mieter deckeln. Die gewaltige Mietpreisexplosion ist eine der drängendsten sozialen Fragen.

Wie stehen die Chancen, dass Autokäufer, die vom VW-Dieselskandal betroffen sind, endlich entschädigt werden?

Barley: Wir haben die Musterfeststellungsklage, die „Eine-für-alle-Klage“, jetzt im Bundestag beschlossen. Damit ist das erste große Vorhaben der Großen Koalition umgesetzt, darauf bin ich durchaus stolz. Und wir haben so aufs Tempo gedrückt, damit die Käufer von Dieselautos mit Schummelsoftware noch zu ihrem Recht kommen. Viele Ansprüche verjähren ja Ende des Jahres. Gedacht ist das Modell aber vor allem für die vielen Fälle ganz alltäglicher Abzocke, wo Verbraucher etwa über versteckte oder unzulässige Gebühren um vergleichsweise kleine Beträge geschädigt werden und die Hemmschwelle zu klagen hoch ist.

Der Diesel-Skandal bei Audi - eine Chronologie 1 / 18 Zurück Vorwärts 18. September 2015: Die amerikanische Umweltbehörde EPA deckt auf, dass der VW-Konzern bei Dieselfahrzeugen die Ermittlungen der Abgaswerte manipuliert hat. Sie geben auf dem Prüfstand geschönte Werte aus. Auch der Audi A3 ist betroffen.

2. November 2015: Der Skandal weitet sich aus. Die EPA findet heraus, dass auch bei anderen Dieselmodellen die Abgasreinigungsanlage manipuliert wurde. Unter anderem beim Audi A6 Quattro, A7 Quattro, A8, A8L und Q5. Nun ist auch die Rede davon, dass Porsche Abgaswerte schönrechnet. Denn die Porsche-Diesel-Motoren werden von Audi entwickelt.

4. November 2015: Nach den neuen Vorwürfen der EPA stoppen VW, Porsche und Audi den Verkauf der betroffenen Autos in den USA.

21. November 2015 : Die EPA teilt mit, dass Vertreter des VW-Konzerns eingeräumt haben, bei sämtliche Diesel-Fahrzeuge der Marken VW und Audi mit 3,0-Liter-Motoren aus den Modelljahren 2009 bis 2016 Schummelsoftware eingebaut zu haben.

23. November 2015: Audi räumt ein, zumindest in den USA in 3,0-Liter-Diesel-Autos Betrugssoftware eingebaut zu haben.

4. Januar 2016: Die USA verklagen VW, Audi und Porsche wegen des Einsatzes von Betrugssoftware.

6. November 2016: Es wird bekannt, dass wohl noch mehr Audi-Modelle mit einer Betrugssoftware ausgestattet worden sind. Diesmal soll der Autohersteller auch bei den CO2-Werten geschummelt haben.

15. März 2017: Während der Jahrespressekonferenz von Audi durchsuchen mehr als 100 Polizisten die Audi-Zentrale in Ingolstadt, weitere Standorte und die Wohnungen von Mitarbeitern. Grund ist ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwalt München II gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Betrugs und der strafbaren Werbung.

1. Juni 2017: Das Verkehrsministerium findet heraus, dass Audi auch in Deutschland illegale Abschalteinrichtungen in Autos eingebaut hat. 24000 Fahrzeuge sind betroffen.

2. Juni 2017: Die Staatsanwaltschaft München II weitet ihr Ermittlungsverfahren gegen Audi aus. Nun geht es auch um Fahrzeugverkäufe in Deutschland und Europa

7. Juli 2017: Bei den Ermittlungen in der Diesel-Affäre wird zum ersten Mal in Deutschland ein Beschuldigter festgenommen. Dem Ex-Audi-Manager aus Neckarsulm werden Betrug und unlautere Werbung vorgeworfen.

4. August 2017: Die Münchner Staatsanwaltschaft leitet im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre ein Bußgeldverfahren gegen mehrere Audi-Vorstände ein. Wegen möglicher Verletzung von Aufsichtspflichten laufe ein solches Verfahren gegen noch unbekannte Vorstände des Autobauers, teilt die Behörde mit.

28. September 2017: Im Zusammenhang mit der Abgasaffäre gibt zwei weitere Durchsuchungen. Ein weiterer Audi-Mitarbeiter kommt in Untersuchungshaft.

2. November 2017: Audi ruft weitere 5000 Diesel-Autos mit unzulässiger Abschalteinrichtung zurück.

21. Januar 2018: Das Kraftfahrtbundesamt ordnet einen weiteren Zwangsrückruf an. Diesmal müssen 130 000 Audis zurück in die Werkstätten.

6. Februar 2018: Die Staatsanwaltschaft München II durchsucht Geschäftsräume in der Audi-Zentrale in Ingolstadt und im Werk in Neckarsulm. Auch eine Privatwohnung wird durchsucht.

8. Mai 2018: Audi stoppt die Auslieferung des A6 und A7. Bei einer Überprüfung hätte sich herausgestellt, dass eine falsche Software zur Abgasreinigung in den Wagen verbaut worden sei. Allerdings wäre dies aus Versehen geschehen und nicht zum Zweck der Manipulation, sagt der Ingolstädter Konzern.

11. Juni 2018: Die Staatsanwaltschaft München II gibt bekannt, dass sie nun auch gegen Audi-Chef Rupert Stadler und den Beschaffungsvorstand Bernd Martens ermittelt. (hhc)

Wie viel Macht hat die Justiz gegenüber Internet-Giganten wie Facebook, die Nutzerdaten heimlich weitergeben?

Barley: Ich hatte mehrere Gespräche mit Facebook-Verantwortlichen und mein Eindruck ist, dass die sehr wohl verstanden haben, dass wir mit der neuen Datenschutzgrundverordnung jetzt ein ziemlich scharfes Schwert in der Hand haben. Das Regelwerk sieht für Verstöße im Vergleich zu früher nun wirklich empfindliche Strafen vor: bis zu vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes, das wären bei Facebook etwa 1,5 Milliarden Euro, das sind keine Peanuts. Wir werden gleichzeitig auch rasch dafür sorgen, dass wir das Abmahnungwesen, das schon viel zu lange grassiert, beenden.

In den sozialen Medien entstehen so genannte Filterblasen, in denen sich einseitige Weltbilder immer weiter verfestigen. Macht Ihnen das nicht Sorgen?

Barley: Sehr sogar. Wer etwa im Internet nach Informationen zu Impfschäden sucht, wird immer mehr und mehr impfskeptische Beiträge finden. Das halte ich für bedenklich. Warum sollten, um beim Beispiel zu bleiben, Impfgegner nicht auch mal Berichte über die Erfolge von Impfungen im Kampf gegen gefährliche Krankheiten angezeigt bekommen? Es wird ja keiner gezwungen, das dann auch zu lesen. Ob und wie man das gesetzlich regeln kann, lohnt sich zu diskutieren.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen