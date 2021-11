Die Ampel-Parteien tragen eine Mitschuld am Corona-Chaos

SPD, Grüne und FDP haben den Start verpatzt. Das ist dramatisch, denn es geht um nichts weniger als viele Menschenleben – und Corona verzeiht keine Fehler.

SPD, Grünen und FDP ist „das Ding entglitten“, um einmal die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) aus dem vergangenen Jahr zu zitieren, als Deutschland vor einer ähnlichen Lage stand wie heute. Die drei Parteien wollen aus dem Instrumentenkasten der Seuchenpolitik die groben Kellen herausnehmen. Ausgangssperren, Dichtmachen von Kneipen, Gasthäusern, Theatern und Klubs, Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen sollte es alles nicht mehr geben. Die Eckpunkte präsentierten die Wahlsieger Ende Oktober, seinerzeit noch voller Zuversicht, eine Regierung des Aufbruchs zu bilden.

„Die Ampel funktioniert auch, bevor es sie gibt“, sagte die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt bei der Vorstellung des Planes für den Herbst und den Winter. Die Inzidenz hatte da die Warnmarke von 100 bereits überschritten. Vor allem die Liberalen machten sich dafür stark, die Freiheit nicht mehr pauschal einzuschränken.

Die Corona-Zahlen auf den Intensivstationen steigen

Unter der Wucht der vierten Welle müssen sie nun zurückrudern. Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich sollen weiter möglich sein, aber das öffentliche Leben und die Schulen nicht wieder in den Zwangsstillstand gesetzt werden können. Es gibt zwei Argumente, die dafür sprechen: Die Gerichte könnten entscheiden, dass bei einer Impfquote von 70 Prozent Dichtmachen keine Option mehr ist, weil der Eingriff in die Grundrechte massiv wäre.

Und nicht zu unterschätzen sind auch die wirtschaftlichen und psychischen Folgen des Herunterfahrens. Geld kann der Staat ersetzen, aber es gibt zu wenige Therapeuten, um kaputte Seelen zu heilen. Gegen beide Argumente spricht der Blick in die Krankenhäuser. In Bayern, Sachsen und Thüringen sind sie bereits unter Wasser, im Rest der Republik droht das Gleiche.

Weil sich das Virus so rasant ausgebreitet hat, ist schon heute absehbar, dass die Intensivstationen Anfang Dezember in eine absolute Notlage geraten werden. Selbst eine Vollbremsung würde daran nichts mehr ändern. Doch je länger gezögert wird, desto schlimmer wird die Lage. Corona geht nicht weg.

Am 25. November läuft die epidemische Notlage aus

Die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder, wo das Virus besonders wütet, werden schon bald vor der Entscheidung stehen, das öffentliche Leben einzufrieren. Doch wenn die epidemische Notlage nationaler Tragweite in zehn Tagen ausläuft, können sie die Notbremse nicht mehr betätigen, weil die Ampel-Parteien diese ausgebaut haben. Nun ist es so, dass in diesem Spiel der politischen Verantwortungslosigkeit nicht nur SPD, Grüne und FDP die Schuld tragen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hätte Hotels und Wirtshäuser schließen können, genau wie sein sächsischer Amtskollege Michael Kretschmer (CDU). Doch sie trauten sich nicht, weil das ohne Frage unpopulär ist und beiden nicht leicht fiele. Zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass es ihnen lieber wäre, eine Kanzlerin oder ein Kanzler in spe hätten ihnen diese Entscheidungen abgenommen. Vergeigt haben sie, die Auffrischungsimpfungen zu organisieren und vergeigt haben sie, zu kontrollieren, ob tatsächlich in Kinos, Kneipen oder Klubs am Eingang kontrolliert wird, ob ein Gast geimpft genesen oder getestet ist.

Nun versuchen sie, durch das Aussperren von Ungeimpften mittels 2G-Regel die Impfquote zu steigern. Das kann funktionieren, doch die Trägheit des Impfens mit seiner Wirkverzögerung trifft auf ein schnelles Virus. „Es bleibt tragisch, dass so wenig vorbereitet war für diese Situation“, beklagt Grünen-Politikerin Göring-Eckardt nun. Sie hat recht damit und ist gleichzeitig verantwortlich dafür, dass Deutschland das Ding entglitten ist.