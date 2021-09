Ortsbesuch

vor 21 Min.

Wie die Parteien in einem Kopf-an-Kopf-Rennen um das Direktmandat kämpfen

In dem Wahlbezirk München-West/Mitte kämpfen Grüne, CSU und SPD um jede Stimme. Dieter Janecek (Grüne) überreicht seinen Flyer.

Plus Im Wahlkreis München-West/Mitte wird es eng für CSU, Grüne und SPD. Der CSU-Kandidat könnte es erstmals seit 45 Jahre nicht in den Bundestag schaffen. Wie dort der Endspurt abläuft.

Nur eine Türe trennen den Mann draußen und das Paar drinnen, das sich gerade zum Abendessen an den Tisch gesetzt hat. Der Mann steht an der Gartentüre des Einfamilienhauses im Münchner Stadtteil Laim und klingelt. Eine Frau öffnet, „Hallo ich bin der Dieter Janecek von den Grünen“, sagt der Mann und macht einen Schritt nach vorne. Die Frau, Susanne Topitsch, steht in Hausschuhen da, kaut und sagt dann: „Sorry, ich hab noch einen Rest Nudeln im Mund.“ Dann lacht sie. „Ja hallo, den Herren kennen wir doch!“

