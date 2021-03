"Ruhephase": Bund und Länder beschließen radikales Herunterfahren über Ostern

"Diktatur" ?



Von was faseln Sie denn hier , geehrte Herren ?



Vielleicht sollten Sie einen Aufenthalt in Nordkorea, Venezuela, China , Iran, Syrien oder auch Rußland ins Auge fassen - damit Sie einordnen können , was eine Diktatur ist !



Sie schreiben :



"....Wer sich nachts in genügendem Abstand zu anderen im Freien aufhält ..."



Ach - und wie wollen Sie den "genügenden Abstand" denn überwachen ?!



Insbesondere in der Nacht - noch dazu , wenn dann bei solchen Treffen "gefeiert wird (gar mit Alkohol) .



"...Ähnliches gilt für die Außengastronomie. Wer die Hygienekonzepte einhält ist ausreichend geschützt u n d ein Restaurantbesuch ist freiwillig..."



Offensichtlich sehen dies die Gesamtheit der Intensivmediziner anders als Sie !

Denn gerade die Mediziner drängen ja auf einen weiteren lockdown und hattwn die Politik aufgefordert , schnell in den lockdown zurückzukehren .



Und sind dann etwa Italien oder Frankreich auch Diktaturen ?



Denn in Italien ist der lockdown schon seit Wochen wieder aktiv .

Ebenso in Frankreich !

Spanien ebenso !





