15:08 Uhr

So präsentieren sich die GroKo-Minister auf Facebook und Co. Politik

Viele bekannte, aber auch unbekannte Gesichter aus Union und SPD sind in der neuen GroKo zu finden. Wie sich die Minister in sozialen Netzwerken darstellen.

Von Dorina Pascher

Einen direkten Draht zu den Bürgern und die Möglichkeit, Wählern einen Blick hinter die politischen Kulissen zu präsentieren: Immer mehr Politikerinnen und Politiker nutzen Soziale Medien, um ihre Inhalte und Forderungen publik zu machen. Doch die Spannbreite reicht von täglichen Tweets und Instagram-Postings bis hin zu spröden Facebook-Beiträgen ohne Bilder oder Videos. Wie aktiv sind die zukünftigen Ministerinnen und Minister der Großen Koalition auf Facebook, Twitter und Instagram? Ein Überblick:

Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin

Zeit zum Twittern oder für Instagram-Postings dürfte Angela Merkel eher nicht haben - doch dafür hat die Kanzlerin ein professionelles Team. Rund 2,5 Millionen Facebook-Fans hat Merkel - im Vergleich dazu ist die Zahl der knapp 25.000 Follower auf Twitter eher mau. Vor allem wenn man über den Tellerrand blickt, ist ihre Tweet-Reichweite nicht gerade groß. So hat Sebastian Kurz, österreichischer Kanzler, 289.000 Follower - und das in einem Land, mit zehn Prozent der Einwohner Deutschlands. Überraschend stark ist die Bundeskanzlerin auf Instagram: Dort hat die CDU-Politikerin stolze 475.000 Abonnenten. Die professionellen Bilder sind beeindruckend: So plaudert die Kanzlerin gemeinsam mit dem charismatischen kanadischen Premierminister Justin Trudeau oder umarmt den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

Jens Spahn gehört zu den größten Kritikern der Politik von Angela Merkel. Der Konservative kritisierte vor allem die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. Seine Forderungen gibt der 37-Jährige gern auch in den Sozialen Medien kund. Auf Facebook folgen ihm mehr als 114.000 Menschen. Eine beträchtliche Zahl, wenn man sie mit den Gefällt-mir-Angaben der anderen Minister vergleicht. Denn die befinden sich eher im niedrigen fünfstelligen Bereich. Auch auf Twitter ist der CDU-Mann sehr aktiv. Bereits 2009 ist Spahn diesem Sozialen Netzwerk beigetreten und hat mittlerweile 39.100 Follower. Fast täglich scheint er sich dort aufzuhalten. Doch mit Instagram konnte sich Spahn scheinbar noch nicht anfreunden: Zwar hat er dort einen Account und knapp 1300 Abonnenten - doch bislang veröffentlichte der künftige Gesundheitsminister kein einziges Bild. Er setzt vielmehr darauf, in den Sozialen Medien politische Inhalte zu verbreiten und sich als bürgernah zu präsentieren - ohne zu viel von seinem Privatleben nach Außen drängen zu lassen.

Mein erster Einsatz als DJ - Benefiz-Party für die lokale Jugendarbeit daheim. Die Tanzfläche war vor Mitternacht voll, was will man mehr. ;-) #nextenliebe pic.twitter.com/WwJ9LdYoWm — Jens Spahn (@jensspahn) 20. Januar 2018

Wirtschaftsminister: Peter Altmaier (CDU)

Ruhig und besonnen wirkt Peter Altmaier bei seinen offiziellen Auftritten. Dass er einer der aktivsten Politiker auf Twitter ist, möchte man daher gar nicht meinen. Aber der zukünftige Wirtschaftsminister schickt fast täglich Tweets von seinem Account. Die Aussagen des CDU-Politikers wirken authentisch und spiegeln oftmals seine eigene Meinung wider. Zwar verwendet er kaum Bilder oder Videos - dennoch wollen mehr als 22.700 Twitter-Follower einen Einblick in Altmeiers politischem Leben erhaschen.

FREE Deniz ! Endlich ! — Peter Altmaier (@peteraltmaier) 16. Februar 2018

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU)

Anders als die Bundeswehr ist ihre Oberbefehlshaberin gar nicht in den Sozialen Medien aktiv. Weder auf Facebook, Twitter noch Instagram hat Ursula von der Leyen einen Account. Lediglich ihr Wahlkreis hat für sie die Facebook-Seite "Team von der Leyen 2017" erstellt. Doch nur 770 Nutzer folgen dieser Seite. Stattdessen hat die Community "Für den Rücktritt von Ursula von der Leyen" mehr als 27.000 Follower.

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU)

Ähnlich wie Verteidigungministerin Ursula von der Leyen ist auch Gerd Müller in den Sozialen Medien gar nicht präsent. Dafür hat sich bereits 2009 eine Gruppe junger Menschen aus dem Allgäu zusammengetan. Mit ihrer Seite "Gerds Team" machen sie die Politik Müllers und seine Arbeit als Mitglied des Bundestages publik. So richtig erfolgreich ist der Facebook-Auftritt nicht: Lediglich 270 Menschen gefällt diese Seite.

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU)

Julia Klöckner feiert im Europa-Kostüm bei der Mainzer Fastnachtssitzung, Julia Klöckner verteilt Obst und Gemüse bei der Tafel in Bad Kreuznach, Julia Klöckner erntet Trauben in den Weinbergen. Die zukünftige Landwirtschaftsministerin ist eine der aktivsten Politikerinnen auf Instagram. Dort gibt sie sich bürgernah (bei der Einweihung eines Feuerwehrgerätehauses in dem rund 2000-Einwohner-Örtchens Bretzenheim), professionell (bei der CDU-Programmvorstellung) und vor allem sehr verbunden mit ihrem Heimatbundesland Rheinland-Pfalz (beim Weinfest in Niestein). Auch auf Facebook und Twitter ist die CDU-Politikerin aktiv: Knapp 23.000 Tweets und 51.600 Follower auf Twitter sowie mehr als 52.000 Gefällt-mir-Angaben auf Facebook komplettieren den umfangreichen Social-Media-Auftritt der zukünftigen Agrarministerin.

Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU)

"Anja wer?", fragten sich viele nach der Bekanntgabe der zukünftigen Bildungsministerin. Bislang war die 46-jährige CDU-Politikerin auch in den Sozialen Netzwerken nicht besonders präsent. Der Facebook-Auftritt, den ihr Wahlkreisbüro organisiert, wirkt sehr nüchtern und ist rein darauf ausgelegt, ihre politischen Äußerungen zu präsentieren. Daher hat Anja Karliczek gerade einmal etwas mehr als 2000 Follower auf Facebook. Auf Twitter sind es etwas mehr. Der Bundestagsabgeordnete folgen dort mehr als 3400 Twitter-Nutzer. Doch auch ihr Twitter-Auftritt bleibt farblos.

Dann wäre schon an dem Punkt Schluss gewesen. Strukturveränderungen lösen selten die wahren Schwierigkeiten - ein Blick auf die ideologische Schulpolitik d letzten Jahre von Rot-Grün in NRW genügt! https://t.co/0zzWpczeLe — Anja Karliczek (@AnjaKarliczek) 24. Januar 2018

Innenminister Horst Seehofer (CSU)

Horst Seehofer fühlt sich eher wohl in bayerischen Bierzelten als auf Facebook, Twitter und Instagram. Denn der Noch-Ministerpräsident Bayerns verfügt lediglich über einen Facebook-Auftritt, der von seinen Mitarbeitern betrieben wird. Immerhin folgen ihm dort rund 107.000 Menschen.

Wir sind nun einmal das sicherste Land der Bundesrepublik Deutschland, was die Zahl der Straftaten und die Aufklärungsquoten angeht. Posted by Horst Seehofer on Donnerstag, 8. Februar 2018

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)

Einer der aktivsten Social-Media-Nutzer unter den Christsozialen ist der bisherige Generalsekretär Andreas Scheuer. Ob auf Facebook, Twitter oder Instagram - der zukünftige Minister für Verkehr und Digitales, weiß sich auf den Plattformen zu vermarkten. Als Andi Scheuer hat er mehr als 39.000 Follower auf Twitter. Auffällig sind seine vielen selbstgemachten Handyvideos, in denen er politische Veranstaltungen kommentiert. Zum Teil postet der Passauer mehrmals täglich seine Meinung auf der Twitter - ob er als Minister dazu noch Zeit hat, ist eher fraglich. Scheuer schafft es durch seinen Social-Media-Auftritt, eine starke Position zu vertreten. Auf Instagram bekommen die Nutzer einen Blick hinter die politischen Kulissen, zum Beispiel wenn er Bilder von Sitzungen postet. Dass Scheuer ein echter Gastro-Fan ist, können seine Follower ebenfalls sehen: Von der Butterbreze bei politischen Treffen bis zum Stück Käsekuchen in der Mittagspause: Was Scheuer anbeißt, landet in seinem Instagram-Feed.

Vor Jodel noch ein Stück Pizza! Ein Beitrag geteilt von Andreas Scheuer (@andreas.scheuer) am Sep 6, 2017 um 9:20 PDT

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD)

Hubertus Heil ist nicht nur Experte für den Arbeitsmarkt, er kennt sich auch im Bereich Social Media gut aus. Der zukünftige Sozialminister ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Knapp 61.000 Menschen folgen ihm auf Twitter. Dort hat er in den vergangenen zehn Jahren mehr als 3800 Tweets hinterlassen. Von seinem Privatleben bekommen die Nutzer aber nichts mit. Selbst der Auftritt auf Instagram ist rein der Politik verschrieben: Hubertus Heil im Gespräch mit Jugendlichen, Hubertus Heil mit internationalen Wahlbeobachtern oder Hubertus Heil im Gespräch mit Journalisten. Mit einem leicht verkniffenen Gesicht lächelt er in die Kamera. Das wirkt oftmals eher gezwungen. Ob er so viel Spaß an seinen Instagram-Account hat?

Finanzminister Olaf Scholz (SPD)

Als Erster Bürgermeister von Hamburg ist Olaf Scholz viel auf Veranstaltungen unterwegs. Das wird vor allem ersichtlich, wenn man seinen Instagram-, Facebook- und Twitter-Accounts verfolgt. Dort gibt der künftige Finanzminister und Zweiter Vorsitzender der SPD staatsmännisch: So zeigt er sich auf Instagram im Gespräch mit dem ehemaligen UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und Joachim Gauck. Aber auch Bürgernähe ist ihm wichtig, wenn er sich beispielsweise beim Kaffeekränzchen mit langjährigen Mitglieder der SPD Hamburg unterhält. Sein Auftritt auf Twitter, Instagram und Facebook beinhaltet rein politische Themen - etwas über den Privatmann Scholz erfahren die Nutzer nicht.

Familienministerin Franziska Giffey (SPD)

Die Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln war für viele ein unbekanntes Gesicht. Als künftige Familienministerin sollte sich das ändern. Auf den Social-Media-Seiten ist Franziska Giffey wenig präsent. Lediglich auf Facebook ist sie auffindbar. Dort erhielt die SPD-Politikerin mehr als 9000 Gefällt-mir-Angaben. Den Account befüllt ihr Kreisbüro fast täglich mit neuen Bildern von Veranstaltungen mit Giffey oder auch Links zu Themen, die Berlin-Neukölln betreffen. Die Bürgerinnen und Bürger bekommen einen genauen Einblick in die Politik des Berliner Bezirks.

Gestern tolle Einweihung der neuen Schultoiletten in der Hans-Fallada-Schule mit vielen glücklichen Kindern, Lehrerinnen... Posted by Franziska Giffey on Mittwoch, 7. März 2018

Außenminister Heiko Maas (SPD)

Der ehemalige Justizminister Heiko Maas setzte sich während seiner Amtszeit sehr für den Datenschutz ein. Doch auch er kommt nicht ohne Social-Media-Präsenz aus. Der SPD-Politiker ist er auf den Plattformen Twitter und Facebook zu finden. Gerade sein Twitter-Account ist sehr erfolgreich: Dort hat der künftige Außenminister 265.000 Follower - und schlägt damit sogar seinen Vorgänger Sigmar Gabriel (251.000 Follower). Maas nutzt seinen Twitter-Account vor allem, um seine politische Meinung kundzutun. Einen Einblick hinter die politischen Kulissen bekommen die Nutzer nicht von ihm.

Heute ist ein besonderer Weltfrauentag für uns in Deutschland. Denn 2018 feiern wir 100 Jahre Frauenwahlrecht. Die Geburtsstunde des Frauenwahlrechts war ein epochaler Schritt zu mehr Gleichberechtigung und gesellschaftlicher Teilhabe von Frauen.#Weltfrauentag https://t.co/n1KLLHNRZ0 — Heiko Maas (@HeikoMaas) 8. März 2018

Justizministerin Katarina Barley (SPD)

Die ehemalige Familienministerin Katarina Barley ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Dort ist sie aber weniger beliebt als ihr Vorgänger im Justizministerium, Heiko Maas. So erreicht Barley auf Twitter etwa 13.600 Follower. Dort wie auch auf Facebook verbreitet die SPD-Politikerin rein politische Inhalte. Auf Instagram hat sie nur etwas mehr als 2000 Abonnenten - dort zeigt Barley sich auch mal von ihrer privaten Seite: Wenn sie abends am Ufer der Elbe entlangspaziert oder ihr Horoskop des Tages postet: "Vielfältige Chancen beflügeln sie." Ihre Selfies wirken aber noch etwas ungeübt.

#schönsterwahlkreis #rhörnicherritsch Ein Beitrag geteilt von Katarina Barley (@katarina.barley) am Jul 31, 2017 um 6:34 PDT

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD)

Neben Giffey eine der Neuen im Bundeskabinett: Svenja Schulze. Die ehemalige Wissenschaftsministerin von Nordrhein-Westfalen ist auf Facebook und Twitter zu finden. Auf Twitter folgen ihr etwa 2000 Nutzer - da ist noch Luft nach oben.

Und heute geht es in Bochum weiter! Freue mich auf die Diskussion. #mitmachpartei Posted by Svenja Schulze on Samstag, 17. Februar 2018

Themen Folgen