Curevac-Zulassung hakt an niedrigen Inzidenzzahlen

Das Abflauen der aktuellen Pandemiewelle macht dem Tübinger Biotechnologieunternehmen Curevac bei der dringend erwarteten Zulassung seines Corona-Impfstoffs zu schaffen. Wie Curevac-Sprecherin Sarah Fakih unserer Redaktion sagte, hakt das Zulassungsverfahren auf Unternehmensseite daran, dass sich in den Kontrollgruppen der klinischen Studie aktuell zu wenige Probanden mit dem Coronavirus angesteckt hätten. „Der Grund, dass wir die klinischen Daten der Phase-3-Studie an die europäische Arzneimittelbehörde Ema nicht so schnell liefern konnten wie geplant, ist, dass bisher nicht genügend Infektionen unter den Teilnehmern aufgetreten sind“, sagte Fakih.

Curevac-Impfstoff wird aktuell getestet

„Zunächst hatten wir 59 Infektionen, in der aktuellen Zwischenanalyse, die wir der Ema weiterleiten, sind es jetzt 111“, berichtete die Curevac-Sprecherin. „Wir sind zuversichtlich, dass wir die benötigten 160 Infektionen unter den knapp 40 000 Probanden in absehbarer Zeit erreichen“, betonte sie. Die Sprecherin stellte klar, dass die bisherigen Verzögerungen nicht daran lägen, es nicht genug Teilnehmer an den Studien gäbe, sondern dass sich darunter einfach zu wenig angesteckt hätten. „Neue Teilnehmer für die Studie müssen wir nicht suchen“, betonte die Sprecherin.

Jens Spahn rechnet nicht mit Zulassung des Impfstoffs vor August: Curevac-Sprecherin äußert sich nicht dazu

„Wir hoffen, dass wir die letzten Daten unserer klinischen Studie bis Ende Juni bei der EMA vorlegen können“, erklärte Fakih. „Wann die europäische Behörde diese dann ausgewertet hat und eine Zulassung vornimmt, ist schwer vorauszusagen“, fügte sie hinzu. Berichte, wonach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nicht mit einer Zulassung des Impfstoffs vor August rechne, wollte die Sprecherin nicht kommentieren. „Zu den Einschätzungen des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn werden wir öffentlich nicht Stellung nehmen“, betonte sie.

Curevac ist in Gesprächen mit Unicef-Impfkampagne

„Trotz der Verzögerung sind wir sicher, dass wir einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie leisten können, zumal sie ja in vielen Ländern der Welt mit geringerem Einkommen immer noch längst nicht unter Kontrolle ist“, sagte die Curevac-Sprecherin. „Das Zukunftspotenzial unseres Vakzins schätzen wir als sehr hoch ein“, betonte sie. „Wir sind in Gesprächen mit Covax, der internationalen Unicef-Impfkampagne für die ärmsten Länder, um zu klären, wie wir unserer Verantwortung gerecht werden können“, fügte Fakih hinzu.

