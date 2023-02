Ausgangslage in Deutschland: Wer wird im Kriegsfall eingezogen?

In Deutschland wird die Rückkehr der Wehrpflicht kontrovers diskutiert. Doch wer kann eigentlich von der Bundeswehr eingezogen werden, wenn es zum Krieg kommt?

Fast 77 Jahre nach dem Endes des Zweiten Weltkrieges kehrte das Schreckensszenario eines Krieges zurück nach Europa – und setzt sich seitdem auch in den Köpfen vieler Deutscher fest. Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) sprach von einer "Zeitenwende". Die Bundeswehr ist plötzlich wieder ein großes Thema und so mancher verschwendet einen Gedanken daran, ob er denn auch mal in einem Krieg kämpfen muss. Wir erklären, wann es für deutsche Staatsbürger tatsächlich dazu kommen könnte.

Wer wird im Kriegsfall eingezogen? Ausgangslage in Deutschland

Um die Fragestellung bezüglich eines Kriegsfalls erklären zu können, muss zunächst ein Blick auf die Ausgangslage geworfen werden. Die Wehrpflicht ist seit Sommer 2011 ausgesetzt. Abgeschafft wurde sie allerdings nicht. Beim Eintritt von zwei Szenarien würde die Wehrpflicht automatisch wieder aktiv werden: bei einem Spannungsfall und einem Verteidigungsfall.

Beide Fälle können vom Bundestag ausgerufen werden, wenn im Kabinett eine Zweidrittelmehrheit besteht. Bei einem Verteidigungsfall müsste auch der Bundesrat einstimmig hinter der Ausrufung stehen und der Bundespräsident müsste seine Unterschrift unter einen solchen Antrag setzen. Wenn ein Spannungs- oder Verteidigungsfall ausgerufen wird, dann kann es auch zu einer Teilmobilmachung oder Generalmobilmachung kommen. Diese gehen weit über die Wehrpflicht hinaus, wie man sie vor dem Jahr 2011 gekannt hat.

Bundeswehr in Deutschland: Wer wird im Kriegsfall eingezogen?

Falls Deutschland einen Verteidigungsfall ausrufen sollte, würde sich das Land praktisch in einem Verteidigungskrieg befinden. Die erste Folge wäre, dass die Wehrpflicht automatisch wieder in Kraft treten würde. Im Grundgesetz heißt es dazu. "Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden."

Das bedeutet, dass alle Männer ab 18 Jahren zum Dienst in der Bundeswehr verpflichtet werden könnten. Die Wehrpflicht für Soldaten endet mit Vollendung des 45. Lebensjahres. Befindet sich Deutschland im Krieg, verlängert sich die Wehrpflichtigkeit. Die Bundeswehr ist dann befugt, alle Männer einzuziehen, welche ihr 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Es kann hierbei allerdings einige Ausnahmen geben. Beispielsweise bei gesundheitlichen Problemen oder Behinderungen. Ausnahmen werden im Einzelfall betrachtet.

Vor einer vollumfassenden Mobilmachung würden von der Bundeswehr im Kriegsfall die Reservisten eingezogen. Von diesen sind in Deutschland rund 900.000 wehrrechtlich verfügbar.

Kriegsfall in Deutschland: Kann man den Kriegsdienst verweigern?

"Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden." So steht es im deutschen Grundgesetz. Daraus ergibt sich, dass der Staat niemanden dazu zwingen kann, in einem Krieg zu kämpfen. Für die Verweigerung des Kriegsdienst können zahlreiche Gründe hervorgebracht werden. Wer überzeugt ist, dass ein Krieg falsch ist und keinen Menschen töten will, kann den Kriegsdienst beispielsweise verweigern. Ein Grund kann auch sein, dass es gegen die eigene Relegion ist, eine Waffe zu führen und zu kämpfen.

Wer den Kriegsdienst verweigert, muss damit rechnen, eine andere Aufgabe zugewiesen zu bekommen. Dabei handelt es sich zumeist um zivile Aufgaben, wie die Mithilfe in einem Krankenhaus.