Bundespräsidenten-Kandidatur für AfD: CDU will Chef der Werte-Union rauswerfen

Die AfD nominiert Max Otte, den Chef der erzkonservativen Werte-Union, für die Wahl zum Bundespräsidenten - und der nimmt an. Ihm droht nun der Parteiausschluss.

Die Kölner CDU will ein Parteiausschlussverfahren gegen den Vorsitzenden der erzkonservativen Werte-Union, Max Otte, einleiten. Das habe der Kreisverband gemeinsam mit dem Landesverband und der Bundespartei beschlossen, sagte die Sprecherin der Kölner CDU der Deutschen Presse-Agentur. Die AfD hatte Otte als ihren Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten vorgeschlagen. "Ich nehme die Nominierung der AfD gerne an", sagte Otte am Dienstag dem Spiegel. Er empfinde den Vorschlag "als große Ehre."

Max Otte will für die AfD als Bundespräsident antreten

NRW-Ministerpräsident und CDU-Landeschef Hendrik Wüst hatte Otte kurz zuvor zum Austritt aus der CDU aufgefordert. In der Rheinischen Post kündigte Wüst ein Ausschlussverfahren an, sollte Otte für die AfD für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren.

Die Kölner CDU-Sprecherin betonte, man beobachte Otto schon länger sehr kritisch und gehe davon aus, dass nun die Voraussetzungen für einen Parteiausschluss gegeben seien. Otte gehört dem Kölner Kreisverband an. Das Verfahren solle möglichst zügig eingeleitet werden, man müsse die dafür erforderlichen nächsten Schritte aber auch "richtig tun", erläuterte die Kölner Sprecherin.

Kurz zuvor hatte der dortige CDU-Kreisvorsitzende Bernd Petelkau schon in einer Mitteilung erklärt, dass sein Verband "in Absprache mit der Landes- und Bundespartei" ein Ausschlussverfahren anstrebe.

Der frühere Bundesverfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hat nach eigenen Angaben als Reaktion seinen Austritt aus der Werte-Union erklärt. "Es ist nicht akzeptabel, dass sich ein Unionsmitglied als Bundespräsidentenkandidat von der AfD aufstellen lässt", sagte Maaßen. Er sei dafür, gegenüber der AfD "klare Kante" zu zeigen, das habe er auch im Wahlkampf so vertreten, betonte der 59-Jährige. "Ich empfinde dieses Agieren als Verrat an den Mitgliedern der Werte-Union."

Maaßen war in der Vergangenheit selbst eine zu geringe Distanz zur AfD vorgeworfen worden. Im Bundestagswahlkampf gab er das Ziel aus, der AfD Stimmen abjagen zu wollen. Zuvor hatte er sich aber auch unter anderem dafür ausgesprochen, in Thüringen die Wahl eines CDU-Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD in Kauf zu nehmen, um in dem Bundesland die rot-rot-grüne Regierung abzulösen. (dpa)