Markus Söder gegen Maskenpflicht in Innenräumen

Ende Oktober findet in Augsburg der Landesparteitag der CSU statt, d. h. es wird zumindest bis dahin keine erweiterte Maskenpflicht geben. Ansonsten kann sich Markus Söder sehr gut wie eine Fahne im Wind drehen, da er doch ein feines Gespür für die Stimmung im Lande hat - ganz unabhängig ob das immer gut oder richtig ist. Und die Wahl steht für nächstes Jahr natürlich auch an...



Ansonsten hat er natürlich recht: Eigenverantwortung heißt auch selbst entscheiden zu dürfen, ob ich eine Maske trage, ob ich mich alle 3 Monate mit einem bedingt zugelassenen Impfstoff immunisieren möchte oder ob ich mich im Winter in den Keller verkrieche. Wer mit respiratorischen Symptomen krank ist, bleibt zu Hause und gut ist.



Problem ist bei uns: Man hat das Masketragen (und die soziale Distanzierung) mit Solidarität gleichgesetzt. Hätte man die Solidarität mit "wer krank ist, bleibt zu Hause" stärker in den Vordergrund gerückt (wie es Skandinavien i. d. R. gemacht wird), wäre das "Gesetz" und wir hätten wohl auch einen entspannteren Umgang mit einem Virus, der sich in Sachen Virulenz (spätestens seit Omikron) nicht mehr wesentlich von anderen Atemwegserregern unterscheidet.



Und natürlich spielt bei uns auch Lauterbach eine entscheidende Rolle, die vom ZDF kürzlich so kommentiert wurde: "Während in Europa Masken und Maßnahmen weitestgehend gefallen sind, macht Lauterbach druck und ist sich sicher, dass er den einzig richtigen Weg geht."

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-lauterbach-impfen-impfkampagne-herbstwelle-100.html

Antworten Melden