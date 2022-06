Das Corona-Update vom 5. Juni

Das Coronavirus und seine Folgen bestimmen seit über zwei Jahren den Alltag vieler Menschen. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was in dieser Woche wichtig war.

Der Sommer steht in den Startlöchern. Warme Temperaturen sorgen dafür, dass die Menschen nach draußen drängen. In den vergangenen beiden Jahren war das meist ein Zeitpunkt in der Pandemie, zu dem sich das Infektionsgeschehen sichtlich entspannt hat. Doch in diesem Jahr steigen die Ansteckungszahlen moderat an, denn mit BA.5 ist eine Subvariante von Omikron auf dem Vormarsch. Margit Hufnagel, Bernhard Junginger und Stephanie Sartor haben zusammengefasst, was diese Entwicklung nun für Deutschland bedeutet.

Klar ist: Wir sollten uns möglichst gut auf den Herbst vorbereiten. Wie geht es dann weiter? Im Moment gilt deutschlandweit nur noch der Basisschutz, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden. Das heißt, dass etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maskenpflicht besteht. Zum 23. September läuft das Infektionsschutzgesetz in dieser Form ab. Die Parteien Grüne und FDP streiten sich darum, wie viel Handlungsspielraum schon jetzt geschaffen werden sollte.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten der Woche:

Der neue Omikron-Subtyp BA.5 verursacht für gewöhnlich milde Symptome, meist haben Betroffene Schnupfen und Kopfschmerzen, seltener Fieber. Die Impfung scheint einen schweren Verlauf weiterhin zu verhindern. Weiteres zur neuen Variante lesen Sie hier.

Im Landkreis Augsburg sind mittlerweile etwa 64 Prozent der Menschen gegen Corona geimpft. Die Tendenz ist nicht steigend, derzeit möchte sich kaum noch jemand den Impfstoff abholen. Das sorgt dafür, dass mittlerweile zahlreiche Impfdosen verfallen.

Weil er eine Karikatur des Eingangstores des Konzentrationslagers Auschwitz in einer Facebook-Gruppe veröffentlichte und den Nazi-Spruch "Arbeit macht frei" in "Impfen macht frei" abwandelte, wurde ein 60 Jähriger aus Aichach wegen Volksverhetzung verklagt. Er muss 1200 Euro Strafe zahlen.

Die Zahlen: In der vergangenen Woche wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 217.299 neue Fälle verzeichnet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 261,3. In Bayern haben sich vergangene Woche 34.631 Menschen mit dem Virus infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 263,6.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

