Von Winterreifen bis Fix und Foxi: Die seltsamen Sprachbilder der Politiker

Winterreifen und Schneeketten gegen Corona und Tiki-Taka und Fix und Foxi bei Atomkraftwerken: Nicht jede Metapher von Politikern ist so gelungen.

Wer spricht, will verstanden werden – meistens zumindest. Also lassen Politiker die hochgestochene Sprache der Unis und aus dem Parlament im rhetorischen Waffenschrank und versuchen es eher volksnah. Jens Spahn zum Beispiel holte als Gesundheitsminister im Kampf gegen die Pandemie gerne den „Werkzeugkasten“ aus dem Hobbykeller und sprach ständig von den richtigen Instrumenten. Als ob man dem Virus mit Schraubendreher und Violine beikommen könnte.

Sein Nachfolger Karl Lauterbach verlegte sich nun auf des Deutschen liebstes Kind: das Auto. Für den SPD-Politiker müssen im Entwurf eines neuen Infektionsschutzgesetzes für den nächsten Corona-Winter Winterreifen und Schneeketten als Metapher herhalten. Alltagsmaßnahmen: Winterreifen. Verschärfte Maßnahmen: Schneeketten.

Bayerns Ministerpräsident Söder setzt auf Fußball-Metapher und Comic-Helden

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wiederum liebt Fußball-Sprachbilder. Im Gespräch mit ihm kommt man unweigerlich irgendwann beim entscheidenden Elfmeter, beim Eigentor oder in der Verlängerung an.

Der Regierung warf er jüngst eine „zögerliche Tiki-Taka-Politik zur Kernenergie“ vor. Und falls Sie jetzt einwenden, Tiki-Taka sei doch dieser sehr elegante – und erfolgreiche – spanische Spielstil: Söder meinte wohl eher, dass der Ball zwar ganz nett in den eigenen Reihen rollt, aber der Koalition jeglicher Zug zum Tor fehlt. Der CSU-Chef legte sicherheitshalber noch mal mit einem anderen Genre nach und warnte vor einer „Fix-und-Foxi-Lösung“ in der Atomfrage. Die beiden armen Comic-Helden müssen quasi als Schneeketten auf sprachlichem Glatteis herhalten – oder so ähnlich jedenfalls.

