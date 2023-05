Flugzeuge für die Ukraine: Was hat es mit der "Kampfjet-Koalition" auf sich?

In Europa nimmt eine "Kampfjet-Koalition" Gestalt an. Schon bald sollen Flugzeuge in die Ukraine geliefert werden. Doch es gibt Hürden.

Die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine galt im Westen lange Zeit als Tabu. Das scheint sich mittlerweile geändert zu haben. Polen preschte als erste Nato-Nation voraus und lieferte Kampfjets vom Typ "MiG 29" an die Ukraine. Die Bundesregierung hatte dafür ihre Zustimmung gegeben, da die Flugzeuge aus alten DDR-Beständen stammten. Nun formiert sich im Westen eine "Kampfjet-Koalition". Doch was hat es mit dieser auf sich?

Erklärung: Was ist die Kampfjet-Koalition?

Großbritannien und die Niederlande gaben bekannt, dass sie zusammen eine "internationale Koalition" bilden wollen. Das berichteten der Guardian und die Nachrichtenagentur AFP. Das Ziel der Zusammenarbeit: Die Lieferung von Kampfjets des Typs F-16 an die Ukraine. Aber nicht nur, denn die ukrainischen Soldaten sollen auch Ausbildung an den Flugzeugen erhalten.

Die Kampfjet-Koalition wurde von dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte und dem britischen Premierminister Rishi Sunak am Rande des Gipfeltreffens des Europarats in Island beschlossen. Ihr gemeinsames Ziel sei es nun "eine internationale Koalition aufzubauen, um die Ukraine mit Kampfflugzeugkapazitäten auszustatten und sie bei allem zu unterstützen, von der Ausbildung bis zur Beschaffung von F16-Jets". Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj konnte die freudige Botschaft bei dessen Tour durch Europa überbracht werden.

"Gestern haben wir in Großbritannien mit Rishi (Sunak), dem Premierminister, vereinbart, dass wir an einer Koalition von Kampfjets arbeiten – Ausbildung, Flugzeuge, Ergebnisse", zeigte sich Selenskyj am vergangenen Dienstag erfreut.

Wird Deutschland Teil der Kampfjet-Koalition?

Die Bundesregierung beteiligt sich derzeit nicht an den Plänen der Kampfjet-Koalition. Sie erlaubte Polen zwar die Lieferung von Kampfflugzeugen, will aber selbst keine Kampfjets in die Ukraine schicken. Einen ähnlichen Standpunkt hatte die Bundesregierung aber beispielsweise bei Kampfpanzern vertreten, bis sie dann doch umschwenkte.

Kampfjet-Lieferung in Ukraine: Was können die F16-Kampfjets?

Die F16-Kampfjets werden von dem US-Rüstungsunternehmen Lockheed Martin produziert. Großbritannien selbst besitzt keine F16-Kampfjets, genau wie die Bundeswehr. Wenn die Kampfjet-Koalition tatsächlich bald Flugzeuge in die Ukraine liefern will, muss sie wohl die USA davon überzeugen. Die US-Regierung schloss eigene Lieferungen von Kampfjets dieses Typs zuletzt aus.