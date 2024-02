US-Hilfen vor dem Aus: Trumps tödlicher Ukraine-Verrat

Ich hab das schon mal an anderer Stelle geschrieben, aber es passt hier genauso:



Schade, dass Sie so denken. Aber wenn Sie an der Stelle der Ukrainer wären, wären Sie dann auch dieser Meinung? Würden Sie dann wollen, dass die europäischen Staaten und die USA sich abwenden und Russland einfach gewähren lassen? Nein, sicherlich nicht. Das gleiche gilt auch für den Fall, dass Sie in einem Nachbarland von Russland leben würden. Fragen sie mal die Polen, Litauer, Esten, Letten und Finnen. Mir ist bewußt, dass teilweise Belarus dazwischen liegt, aber wenn wir uns richtig erinnern, hat Lukaschenko die Russen über belarussiches Gebiet angreifen lassen.



Statt hier solche schlechte Nachrichten zu beklatschen wie ein Russland-Troll sollten Sie sich lieber fragen, was passiert wenn Russland die Ukraine überrennt? Schauen Sie doch mal nach Russland selbst! Was dort mit den Regimegegnern passiert wissen wir doch! Ab ins Gefängnis oder in sibirische Straflager! Das gleiche wird mit vielen Ukrainern passieren. Sind Ihnen diese Menschenleben auch wichtig? Oder haben Sie eine doppelte Moral?

Am Ende wollen Sie mir erklären, dass Putin nach einem Sieg als gütiger und gnädiger Vater der Nation auftritt und alle ukrainischen Soldaten und Politiker begnadigt! Welch schlechter Witz!



Im Übrigen! Glaubt ein einziger AFD-Wähler, dass nach dem Sieg von Russland auch noch irgendein ukrainischer Flüchtling zurück in die BESETZTE Ukranie will? Ach Stimmt, da war ja was mit Remigration.... Also, das Ausliefern von Flüchtlingen an einen kriegstreibenden Machthaber.



Menschenleben sind für Sie ja das Wichtigste!

