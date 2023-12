Das Update zum Ukraine-Krieg vom 19. Dezember

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die russische Luftwaffe hat nach britischer Einschätzung vor Kurzem erstmals seit August eine Hyperschallrakete vom Typ Kinschal gegen die Ukraine eingesetzt. Ziel der Rakete sei vermutlich ein Militärflugplatz gewesen, teilte das britische Verteidigungsministerium mit. Die "Killjoy" (Spielverderber) sei für hochwertige und gut verteidigte Ziele vorgesehen. Die Nato hatte den Spitznamen vergeben, weil diese Raketen nach Einschätzung des Bündnisses mit herkömmlicher Flug- oder Raketenabwehr kaum abzufangen sind. Mehr dazu lesen sie hier.

Der Tag: Das UN-Menschenrechtsbüro hat mindestens 100 Todesfälle von Zivilisten in russischem Gewahrsam in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine dokumentiert. Mindestens 39 dieser Fälle zeigten Anzeichen von Folter, berichtet der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk. Das Büro berichtet von weitverbreiteter Folter und anderer grausamer Behandlung in Haftanstalten, einschließlich sexueller Gewalt.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Polen hat einen neuen alten Außenminister. Der 60-jährige Radoslaw Sikorski wird das Amt zum zweiten Mal antreten. Er hatte es bereits von 2007 bis 2014 inne. Deshalb dürfte er auch in der Lage sein, einen Blitzstart in der neuen Koalitionsregierung hinzulegen. Sikorski kennt die wichtigsten Akteure in der EU, gilt als exzellenter Kenner der USA. Er verfügt nicht nur über ein enges Netz aus Kontakten dorthin, er ist auch mit der prominenten amerikanisch-jüdischen Historikerin Anne Applebaum verheiratet. Mehr über Sikorski weiß mein Kollege Simon Kaminski.

Die Region: Das Landgericht Bielefeld hat die Betreiber eines Mitmach-Zirkus für Kinder aus dem Landkreis Dillingen wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Nach Angaben von Gerichtssprecher Guiskard Eisenberg liegen die Strafen zwischen dreieinhalb Jahren Haft und einer Geldstrafe. Vor Gericht standen der 30 Jahre alte Direktor des Unternehmens aus der Region, sein 43-jähriger Stiefvater und dessen jetzt 17-jähriger Sohn sowie die Ehefrau des Direktors. Gemeinsam hatten sie geplant, ein bei ihnen beschäftigtes Ehepaar aus der Ukraine mit einem Baseballschläger zu bestrafen, weil es mehr Geld wollte und mit Kündigung gedroht hatte.

Das könnte Sie auch interessieren:

Christophe Deloire arbeitet für Reporter ohne Grenzen. Ein Gespräch über Fake News, Berichterstattung aus Gaza und die spektakuläre Befreiung einer russischen Kollegin.

Journalismus im Krieg: „Es sollte nur ein Lager geben, das der Wahrheit“

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren. Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Pushmeldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Pushmitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.