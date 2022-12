Das Update zum Ukraine-Krieg vom 26. Dezember

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Der Krieg in der Ukraine macht der deutschen Wirtschaft ordentlich zu schaffen. Nachdem die Unternehmen nach den Corona-Lockdowns auf Besserung gehofft hatten, kamen mit dem russischen Angriffskrieg nur weitere Sorgen hinzu: Die Energiepreise explodierten, die Planungssicherheit kam abhanden. Wann geht es wieder bergauf mit der deutschen Wirtschaft? Experten rechnen auf Nachfrage auch in den kommenden Monaten mit großen Herausforderungen. Doch die Lage ist nicht hoffnungslos, schreiben meine Kollegen Michael Stifter und Matthias Zimmermann.

Der Tag: Bei einem Drohnenangriff auf den Militärflugplatz Engels in Südrussland sind nach russischen Angaben drei Soldaten ums Leben gekommen. Laut russischem Verteidigungsministerium hatte die russische Flugabwehr zwar die ukrainische Drohne abgeschossen, doch durch die herabfallenden Splitter seien drei Soldaten getötet worden. In Engels sind strategische Bomber stationiert, mit deren Raketen Russland die Energie-Infrastruktur der Ukraine zerstört. Die Stadt liegt mehr als 500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Die Lage: Der Krieg in der Ukraine verändert Menschenleben. Als Putin den Überfall auf die Ukraine befahl, war Svitlana erst seit kurzem wieder mit ihrer Jugendliebe Sascha zusammen. Das Paar aus der Ukraine floh schon in den ersten Tagen des Krieges mit dem Auto nach Poltawa in die Zentralukraine. Auf dem Weg sah es brennende Häuser und Leichen am Straßenrand. Als die beiden endlich in Sicherheit waren, traf Sascha eine folgenreiche Entscheidung. Während seine Freundin nach Deutschland floh, ging er an die Front. Lesen Sie hier die Geschichte über Liebe an der Front.

Das Bild des Tages:

Papst Franziskus spricht das Angelus-Mittagsgebet am Studiofenster mit Blick zum Petersplatz im Vatikan. Foto: Gregorio Borgia, AP/dpa

Auch in seiner dritten Weihnachtsansprache hat Papst Franziskus ein Ende des Krieges in der Ukraine gefordert. Er sagte vor Gläubigen auf dem Petersplatz: „Wir bitten um Frieden für dieses gequälte Volk.“

