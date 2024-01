Das Update zum Ukraine-Krieg vom 9. Januar

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Das russische Militär will im Jahr 2023 nach eigenen Angaben die Initiative auf dem Schlachtfeld in der Ukraine zurückerobert haben. "Im vergangenen Jahr haben die Verluste des Gegners 215.000 Soldaten und 28.000 Einheiten überschritten", sagte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu bei einer Militärbesprechung. Entlang der gesamten Front habe sich Russland die strategische Initiative gesichert, fügte er hinzu. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Zahlen allerdings nicht.

Der Tag: Die EU-Exporte nach Russland sind seit Beginn des Ukrainekriegs um zwei Drittel gesunken. Nach einer Auswertung des Ifo-Instituts im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums könnten aber viele der sanktionierten EU-Waren über China, die Türkei und andere Länder nach Russland geliefert werden.

Die Lage: Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat sich am Montag offiziell als Partei gegründet. Ihre Mitglieder stehen Ukraine-Hilfen tendenziell ablehnend gegenüber. Das sind die wichtigsten Köpfe neben der Namensgeberin.

Bild des Tages:

Foto: Ukrainian Emergency Service, dpa

Auf diesem vom ukrainischen Notdienst zur Verfügung gestellten Foto untersuchen Feuerwehrleute ein Wohnhaus, das bei einem russischen Raketenangriff getroffen wurde.

(mit dpa)

