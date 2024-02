Das Update zum Ukraine-Krieg vom 9. Februar

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Diese Bühne dürfte Wladimir Putin sehr willkommen gewesen sein: Durch das Interview mit Tucker Carlson wollte der russische Präsident vor allem Zugang zu einem breiten US-amerikanischen Publikum. In dem Gespräch betitelte er den Westen als Schuldigen am Krieg in der Ukraine. Es wurde deutlich, dass Putin nicht bereit für Kompromisse ist und nicht auf die besetzen Gebiete verzichten wird. Um den Krieg zu beenden, müsse der Westen nur die Lieferung von Waffen an die Ukraine stoppen, so Putin. Auch zu Polen positioniert er sich klar: Er würde das Land nur nach einem Angriff auf Russland überfallen. Mehr zu Putins Selbstinszenierung lesen Sie im Artikel von Margit Hufnagel.

Der Tag: Das Putin-Interview war am Freitag auch Thema in Washington D.C. Bei seinem Besuch ging Bundeskanzler auf die Darstellungen Putins ein. Und auf die Notwendigkeit, die Ukraine weiter im Kampf gegen Russland zu unterstützen. „Wir werden klar unsere Solidarität mit der Ukraine nicht nur bekunden, sondern das auch unterlegen durch Taten in Europa“, sagte Scholz, der auch auf weitere Hilfe aus den USA hofft. Stefan Lange berichtet von Scholz' Besuch in den USA.

Seit beginn des Krieges sollen Tausende Kinder aus der Ukraine nach Russland entführt worden sein. Jetzt fanden internationale Ermittler gemeinsam mit Europol den Aufenthaltsort von acht ukrainischen Kindern in Russland. Online und mit digitaler Gesichtserkennung konnte man die Orte ausfindig machen, die Informationen seien laut der niederländischen Polizei an die ukrainischen Behörden weitergegeben worden.

Die Lage: In einem Interview mit Stefan Lange betont auch CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, wie wichtig es sei, die USA als Sicherheitsmacht in Europa zu halten. Um das zu erreichen, müsse Deutschland mehr für die eigene Sicherheit tun. Auf die Präsidentschaftswahl in den USA blickt er wenig hoffnungsvoll. Die Konsequenzen einer Wiederwahl Trumps wären zwar ein eventuelles Ende des Krieges, jedoch nicht langfristig und auf Kosten der Ukraine. Das gesamte Interview finden sie hier.

Die Region: Wie kann der Krieg in der Ukraine enden? Auf diese zentrale Frage versucht Chefredakteur Peter Müller gemeinsam mit dem Kriegsberichterstatter Till Mayer und der stellvertretenden Politik-Chefin Margit Hufnagel Antworten zu finden. Im Kundencenter der Augsburger Allgemeinen sprechen sie am 15. Februar um 18 Uhr darüber. Und Sie können Ihre Fragen stellen und mit dabei sein. Mehr Informationen zu der Veranstaltung finden Sie hier.

