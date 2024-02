Experten unserer Redaktion sprechen über Krieg in der Ukraine

Massaker in Butscha, Bomben auf Kiew und kein Ende der Kämpfe im Osten: Margit Hufnagel und Till Mayer sprechen mit Chefredakteur Peter Müller über den Krieg und die Folgen.

Zwei Jahre schon dauert der Krieg in der Ukraine. Am 24. Februar 2022 ließ der russische Präsident Wladimir Putin seine Truppen im Nachbarland einmarschieren. Nach anfänglichen Erfolgen wird die Situation für die ukrainische Armee immer schwieriger. Wie kann dieser Krieg enden? Darüber diskutiert Chefredakteur Peter Müller am Donnerstag, 15. Februar, mit dem Kriegsberichterstatter Till Mayer und der stellvertretenden Politik-Chefin Margit Hufnagel.

Stellen auch Sie Ihre Fragen zum Krieg in der Ukraine

Beginn ist um 18 Uhr, Ende gegen 19.30 Uhr. Veranstaltungsort ist das Kundencenter der Augsburger Allgemeinen in der Maximilianstraße 3 in Augsburg. Tickets gibt es zum Preis von 5 Euro im Internet unter www.augsburger-allgemeine.de/ticket. Natürlich können auch Sie selbst Fragen an die Experten richten – schreiben Sie einfach an die Adresse: sechsum6@augsburger-allgemeine.de. Till Mayer wird zudem Fotos von seinen Reisen in die Ukraine dabei haben, die einen direkten Eindruck des kriegsgebeutelten Landes geben.

