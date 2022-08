Rente in Gefahr: Ampel spricht über neue Lösungen

Bereits als Kind wurde mir gesagt: „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.“

Das Vorhaben der Ampel scheint mir dagegen mit „Spare in der Not“ zutreffend beschrieben zu sein.

Schweden und Norwegen haben ihre Staatsfonds nicht wegen akuter Probleme mit einer alternden Gesellschaft, sondern in guten Zeiten ins Leben gerufen.

Dass der schwedische AP7 zu 96 % in globale Aktien investiert, ist aus schwedischer Sicht schlüssig, schließlich vertraut Schweden auch nicht dem Euro und führt(e) ihn auch nicht ein.

Übrigens, Staatsfonds können auch hohe Verluste erleiden. Das Verlustrisiko ist besonders hoch bei einem Einstieg „in einer Phase, in der die Bewertungen bereits hoch sind, in der Aktien und Anleihen schon teuer sind“. (https://www.focus.de/finanzen/boerse/geldanlage/bis-zu-40-prozent-verlust-chef-des-norwegischen-staatsfonds-malt-duesteres-szenario_id_95953836.html). Der Spiegel hat am 17.08.2022 von einem bereits eingetretenen Rekordverlust in Norwegen berichtet: „Der 1,3 Billionen Euro schwere Fonds musste zwischen Januar und Juni einen Verlust von 14,4 Prozent hinnehmen.“



