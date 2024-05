Bayern

Verkehrsminister warnt: Alpen werden im Sommer zur Staufalle

Plus Dass es im Urlaubsverkehr mal länger dauert, ist man gewohnt. Doch in den kommenden Jahren gibt es auf wichtigen Routen in den Süden langwierige Baustellen.

Von Christoph Frey

Blockabfertigung und Reiseverkehr: Wer in diesen Tagen über die Alpen in Richtung Italien aufbricht, benötigt gute Nerven. Vor allem das Pfingstwochenende droht schon traditionell zum "Staufestival" zu werden. Nun warnt Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter ( CSU): In den kommenden Jahren wird es für Millionen von Reisenden noch schlimmer. Grund sind große Baustellen auf Straße und Schiene.

Für die nächsten Tage hat Alexander Kreipl vom ADAC in Südbayern einen Tipp: Frühzeitig losfahren und den Pfingstsamstag vermeiden. Der starke Reiseverkehr und Baustellen auf der Tauernautobahn, wo an fünf Tunneln gleichzeitig gearbeitet wird, dürften die Fahrt in den Süden zur Geduldsprobe machen. Für die kommenden Jahre ist Kreipl pessimistisch: "Ich würde nicht davon ausgehen, dass es besser wird."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

