Selenskyj setzt mit dem Affront gegen Steinmeier ein falsches Signal

Herr Andreas B.,



gerne würde ich mich ja für Ihre "Sorge" um mich bedanken , aber leider ... muß ich Sie enttäuschen:

ich bin nicht in Rage , das bin ich nie !



Das verwechseln Sie mit "die Wahrheit öffentlich sagen ".



Gut , in Deutschland , zumal nach 20 Jahren blindem Appeasement gen Osten , ist man an die Wahrheit nicht mehr gewöhnt !



Ich kann keine "Verunglimpfung" des Amtes des Bundespräsidenten bei mir erkennen!



(es sei denn , die Meinung -daß dieses Amt in der BRD immer schon obsolet war und ist, zumal der Mann nur halbdemokratisch gewählt wurde, aber nicht vom Souverän - erfüllte den Tatbestand)





Ich beschreibe das historische Tun von Steinmeier , Merkel,Schröder,Heiko Maas u.a. in den letzten 20 Jahren !



Das von mir schon sehr lange Gesagte finden Sie mittlerweile übrigens bei nahezu allen nationalen wie internationalen Journalisten ,



die sich zum Thema des

russischen Angriffskriegs mit seinem Beginn in der Krim , den russischen Unterstützungshandlungen der sogenannten "Separatisten" in der Ostunkraine und den jahrelangen Kriegshandlungen dort, der jahrelangen - auch finanziellen- Vorbereitung der aktuellen Hauptoffensive



äußeren , wieder !



Mir ist nicht bekannt , daß die russischen Panzer schon wieder bis nach Berlin und weiter bis zum Rhein und an den Atlantik ( was ja immer die Moskauer Absicht war, seit 1945 !) gerollt sind und damit das Sagen der Wahrheit auch hier schon unter Strafe steht ?!



Man mag mich dann doch diesbezüglich bei Gericht oder Polizei anzeigen , dann werden wir ja sehen , ob in Deutschland schon jeder das Lied des Kremels singen muß oder dies nur die genannten politischen Personen in der Vergangenheit getan haben (und der Eine oder Andere dies auch heute noch tut ).



Das von mir Gesagte ist historische Wahrheit und kann nicht wegdebattiert werden .



Die "späte Erkenntnis" von Steinmeier halte ich für eine halbseidene Entschuldigung !



Wer vor 2 Jahren - mitten im von Rußland schon aktiv betriebenen Krieg gegen die friedliche Ukraine , mitten in den Vorbereitungen zum seit Februar tobenden Waffengang - sagt ,

"die NATO und die Ukraine müssen ihr Säbelrasseln einstellen"



statt zu sagen :

"Putin und Rußland müssen ihren Angriffskrieg sofort beenden und Putin , der ein Despot ist , muß sofort abdanken "



ist meines Erachtens absolut nicht geeignet für das Amt des BP !





Wenn der Mann Charakter hätte , würde er von seinem Amt zurücktreten !



Der demokratisch gewählte ukrainische Präsident Selenskyj dagegen hat Charakter, Mut und Geradlinigkeit !







