US-Wahlen: Was passiert am "Super Tuesday"?

Am "Super Tuesday" finden in 15 Bundesstaaten der USA Vorwahlen statt. Oft fällt an diesem Tag die Entscheidung, welcher Präsidentschaftskandidat sich durchsetzen kann. In diesem Jahr gibt es wohl keine Überraschungen.

In acht Monaten findet die Präsidentschaftswahl in den USA statt. Bereits im Januar haben die Vorwahlen begonnen, und an diesem Dienstag stand nächste große Meilenstein an. Am sogenannten "Super Tuesday" halten Republikaner und Demokraten in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten parteiinterne Vorwahlen ab. Es wurde darüber abgestimmt, wer für die beiden Parteien jeweils bei der Präsidentschaftswahl ins Rennen gehen wird. Bei den Parteitagen im Sommer werden die Kandidaten dann offiziell bekannt gegeben.

Was ist der "Super Tuesday"?

Während der Vorwahlen ist der "Super Tuesday" der wichtigste Termin. An diesem Tag wählen so viele Bundesstaaten wie an keinem anderen Tag. Etwa ein Drittel der US-Bevölkerung lebt in einem der "Super Tuesday"-Staaten.

Sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern sind keine großen Überraschungen zu erwarten. Für die Demokraten will Amtsinhaber Joe Biden für eine weitere Amtszeit kandidieren. In dem internen Rennen seiner Partei hat der 81-Jährige keine ernst zu nehmende Konkurrenz.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Bei den Republikanern lieferten sich der frühere Präsident Donald Trump, 77, und die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, 52, ein Duell um die Nominierung ihrer Partei. Trump hat bisher fast alle Vorwahlen mit Leichtigkeit gewonnen und liegt damit haushoch in Führung. Nikki Haley hat bekanntgegeben, aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur auszusteigen. Ein erneutes Duell zwischen Biden und Trump wird also immer wahrscheinlicher.

In welchen Staaten wird am "Super Tuesday" gewählt?

Am "Super Tuesday" wird unter anderem in den beiden bevölkerungsreichsten Staaten Kalifornien und Texas gewählt. In diesen je 15 Bundesstaaten plus Amerikanisch-Samoa fanden am Dienstag Vorwahlen statt:

Alabama

Alaska (nur Republikaner)

(nur Republikaner) Arkansas

Iowa (nur Demokraten)

(nur Demokraten) Kalifornien

Colorado

Maine

Massachusetts

Minnesota

North Carolina

Oklahoma

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Wie sehen die Ergebnisse des "Super Tuesday" 2024 aus?

Donald Trump geht als klarer Sieger des "Super Tuesdays" 2024 hervor. Hier der aktuelle Stand der Vorwahlen nach dem "Super Tuesday" bei den Republikanern:

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der aktuelle Stand der Vorwahlen nach dem "Super Tuesday" bei den Demokraten:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Warum ist der "Super Tuesday" so wichtig?

Am "Super Tuesday" fällt oft bereits die Entscheidung, welcher Präsidentschaftskandidat sich durchsetzen kann. In diesem Jahr dürfte der Termin allerdings nicht entscheidend sein. Die New York Times bezeichnete den diesjährigen "Super Tuesday" als "unüblich unwichtig". Es stehen allerdings auch Vorwahlen für mehr als ein Viertel der Sitze im Repräsentantenhaus an. Dabei wird sich zeigen, mit welchen Kandidaten die Demokraten die Mehrheit zurückzuholen versuchen und radikal die Abordnung der Republikaner sein könnte.

Wann gibt es Ergebnisse vom "Super Tuesday"?

Bis die Ergebnisse des "Super Tuesday" feststehen, kann es dauern. Die Wahllokale schließen je nach Bundesstaat zwischen 19 und 20 Uhr Ortszeit. In Kalifornien an der Westküste der USA endet die Vorwahl daher erst am Mittwoch um 5 Uhr deutscher Zeit. Erste Hochrechnungen sind in der Regel kurz nach der Schließung der Wahllokale verfügbar.