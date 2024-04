Mutmaßliche Russland-Agenten in Bayern verhaftet

In Bayreuth wurden zwei mutmaßliche Agenten mit Verbindung zu Russland verhaftet. Sie sollen US-Stützpunkte ausgespäht und Anschläge auf militärische Transportwege geplant haben.

Offenbar steht Deutschland vor einer neuen Spionageaffäre. Am Mittwoch hat die Polizei in Bayreuth zwei mutmaßliche Agenten mit Verbindung zu Russland verhaftet und deren Wohn- und Arbeitsort durchsucht. Die beiden deutsch-russischen Staatsangehörigen sind dringend verdächtig, in einem besonders schweren Fall für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein, wie der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof am Donnerstag mitteilte.

Wie der Spiegel berichtet, wurden die beiden Männer noch am Mittwoch nach Karlsruhe gebracht. Für den 39-jährigen Deutschrussen Dieter S. ordnete ein Ermittlungsrichter am Mittwoch Untersuchungshaft an. Alexander J. sollte am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Russland-Agenten in Bayern festgenommen: Ziel waren wohl Ukraine-Hilfen

Dieter S. aus Bayern ist der Hauptbeschuldigte. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm unter anderem geheimdienstliche Agententätigkeit, Agententätigkeit zu Sabotagezwecken sowie das "sicherheitsgefährdende Abbilden" militärischer Einrichtungen vor. Seit Oktober soll er sich mit Verbindungsleuten des russischen Geheimdiensts über Sabotageaktionen in Deutschland austauschen.

Er soll sich bereit erklärt haben, Brand- und Sprengstoffanschläge auf militärisch genutzte Infrastruktur, Rüstungsbetriebe und Industriestandorte zu verüben. Dabei hätten unter anderem Verkehrswege für den Transport von Militärgütern im Fokus gestanden. Ziel der Anschläge sei gewesen, die deutsche Ukrainehilfe zu stören. Der Festgenommene soll auch Einrichtungen des US-Militärs in Deutschland ausgekundschaftet und fotografiert haben. Das Material soll er dann an seinen russischen Auftraggeber weitergegeben haben.

Russland-Agenten sollen US-Stützpunkt in Bayern ausspioniert haben

Dabei wurde er offenbar spätestens ab März 2024 von dem 37-jährigen Deutschrussen Alexander J. unterstützt. Auch ihm wirft die Bundesanwaltschaft geheimdienstliche Agententätigkeit vor. Die mutmaßlichen Agenten sollen unter anderem Einrichtungen der US-Streitkräfte im bayerischen Grafenwöhr ausspioniert haben. Dort bildet die US-Armee ukrainische Soldaten aus.

Buschmann bezeichnet Festnahme der Russland-Agenten als "Ermittlungserfolg"

"Wir wissen, dass der russische Machtapparat auch unser Land in den Fokus nimmt", sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. Deutschland müsse auf diese Bedrohung wehrhaft und entschlossen reagieren. Dem Generalbundesanwalt sei mit der Festnahme der beiden Männer ein "weiterer bedeutsamer Ermittlungserfolg" im Kampf gegen das Sabotage- und Spionagenetzwerk des russischen Präsidenten, Wladimir Putin, gelungen.