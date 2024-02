Termine und Sieger der Vorwahlen in den USA im Überblick

Der Kampf um das Präsidentschaftsamt in den USA hat begonnen. Von Januar bis Juli finden die Vorwahlen statt. Ein Überblick über alle Termine der Demokraten und Republikaner.

Im November wird in den USA gewählt. Doch das Präsidentschaftsrennen hat schon jetzt begonnen. Die lange Serie der Vorwahlen der Parteien zur Präsidentschaftswahl 2024 startete im Januar in Iowa. Bei den Republikanern geht es um die Frage, wer im November als offizieller Kandidat gegen den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden antreten wird.

Vorwahlen zu US-Wahl 2024: Wer tritt bei den Republikanern an?

Neben dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump, der bei den Vorwahlen Vorwahl in Iowa und New Hamshire einen klaren und überraschend schnellen Sieg einfahren konnte, hofft die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley auf das Präsidentschaftsamt. Chris Christie, Ex-Gouverneur von New Jersey, der ehemalige Biotech-Unternehmer Vivek Ramaswamy und Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, stiegen bereits aus dem Rennen aus.

US-Wahl 2024: Termine der Vorwahlen der Republikaner

Im Bundesstaat Iowa fiel am 15. Januar der Startschuss zum Kampf um die Spitzenposition bei den Republikanern. Bis zum 4. Juni sollen alle Staaten und Territorien abgestimmt haben. Das sind die Termine im Überblick:

15. Januar: Iowa (Sieger: Trump )

(Sieger: ) 23. Januar: New Hampshire (Sieger: Trump )

(Sieger: ) 8. Februar: Nevada (Sieger: Trump )

(Sieger: ) 8. Februar: Amerikanische Jungferninseln (Sieger: Trump )

(Sieger: ) 24. Februar: South Carolina (Sieger: Trump )

) 27. Februar: Michigan (Sieger: Trump )

(Sieger: ) 2. März: Missouri , Idaho

, 3. März: District of Columbia

4. März: North Dakota

5. März ("Super Tuesday"): Alabama , Alaska , Amerikanisch-Samoa , Arkansas , Colorado , Kalifornien , Maine, Massachusetts , Minnesota , North Carolina , Oklahoma , Tennessee, Texas, Utah , Vermont , Virginia

, , , , , , Maine, , , , , Tennessee, Texas, , , Virginia 12. März: Georgia, Hawaii , Mississippi , Washington

, , Washington 15. März: Nördliche Marianen

16. März: Guam

19. März: Arizona , Florida , Illinois , Kansas , Ohio

, , , , 23. März: Louisiana

2. April: Connecticut , Delaware , New York , Rhode Island , Wisconsin

, , , , 20. April: Wyoming

21. April: Puerto Rico

23. April: Pennsylvania

7. Mai: Indiana

14. Mai: Maryland , Nebraska , West Virginia

, , 21. Mai: Kentucky , Oregon

, 4. Juni: Montana , New Jersey , New Mexico , South Dakota

, , , 15. bis 18. Juli: Milwaukee

Termine der Vorwahlen der Demokraten

Die Vorwahlen, die je nach Staat "Primary" oder "Caucus" genannt werden, finden bei den Demokraten in den Bundesstaaten und Territorien zwischen Ende Januar und Anfang Juni 2024 statt. Das sind die Termine:

23. Januar: New Hampshire (Sieger: Biden )

(Sieger: ) 3. Februar: South Carolina (Sieger: Trump )

(Sieger: ) 6. Februar: Nevada (Sieger: Trump )

(Sieger: ) 27. Februar: Michigan (Sieger: Trump )

(Sieger: ) 5. März (Super Tuesday): Alabama , Amerikanisch-Samoa , Arkansas , Colorado , Iowa , Kalifornien , Maine, Massachusetts , Minnesota , North Carolina , Tennessee, Texas, Utah , Vermont , Virginia

, , , , , , Maine, , , , Tennessee, Texas, , , Virginia 12. März: Auslandsdemokratinnen und -demokraten, Georgia, Mississippi , Nördliche Marianen , Washington

, Nördliche , Washington 19. März: Arizona , Florida , Illinois , Kansas , Ohio

, , , , 23. März: Louisiana , Missouri

, 2. April: Connecticut , Delaware , New York , Rhode Island , Wisconsin

, , , , 6. April: Alaska , Hawaii , North Dakota

, , 13. April: Wyoming

23. April: Pennsylvania

28. April: Puerto Rico

7. Mai: Indiana

14. Mai: Maryland , Nebraska , West Virginia

, , 21. Mai: Kentucky , Oregon

, 25. Mai: Idaho

4. Juni: District of Columbia, Montana , New Jersey , New Mexico , South Dakota

, , , 8. Juni: Guam , Amerikanische Jungferninseln