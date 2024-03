Warum Wärmepumpen plötzlich zum Ladenhüter werden

Der Fachmann/die Fachfrau wird mir das anpreisen, was er/sie verkaufen will.

Zentralheizungen wurden aus Komfortgründen gebaut, weil man nicht in jedem Zimmer einen stinkenden Ofen haben will und die Wartung eines einziges Kessels wirtschaftlicher war.

Bei der Wärmepumpe ist der Wirkungsgrad unabhängig von der Baugröße. Vom physikalischen Prinzip macht es keinen Sinn, elektrisch erzeugte Wärmeenergie verlustbehaftet durch Heizungsrohre zu schicken, anstatt sie direkt am Verwendungsort herzustellen.

