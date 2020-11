vor 10 Min.

Am Bobinger Bahnhof sind Güterwaggons entgleist

Am Bobinger Bahnhof kam es zu einem Unfall bei Rangierarbeiten.

Plus Bahnkunden müssen auf der Strecke Augsburg-Buchloe mit Verzögerungen rechnen: Am Bahnhof in Bobingen hat es einen Unfall gegeben.

Am Bahnhof in Bobingen sind offenbar mehrere Waggons eines Güterzuges beim Rangieren aus dem Gleis gesprungen. Verletzt wurde niemand.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, war am Montag unklar. Am Nachmittag hob die Bahn die Sperrung einiger Gleise wieder auf. Zwei Gleise bleiben allerdings nicht befahrbar.

Mit Bussen zum Augsburger Bahnhof

Für Bahnkunden bedeutet das: Die Züge aus Richtung Kaufbeuren/Türkheim fahren nur bis Schwabmünchen und enden dort vorzeitig. Es wurde ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Schwabmünchen und Augsburg Hauptbahnhof eingerichtet.

