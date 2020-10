vor 16 Min.

Corona-Demo: Kritik an den Zahlen des Robert-Koch-Instituts

Plus Bei der Corona-Demo in Königsbrunn stand das Robert-Koch-Institut in der Kritik. Statistik sei „um mindestens 30 Prozent falsch“, sagt Michaela Königsberger.

Von Piet Bosse

Der beschlossene Lockdown war bei der jüngsten Mittwochsdemonstration auf dem Königsbrunner Marktplatz nur kurz Thema. „Mir tun alle Gastronomen leid. Sie haben viel investiert und müssen am Montag zum zweiten Mal schließen“, sagte die Organisatorin Michaela Königsberger vor rund 100 Teilnehmern. „Jeden zweiten Gastronomen wird es bis Dezember treffen.“ Sie kritisierte auch die Corona-Statistiken des Robert-Koch-Instituts.

Die Städte und Landkreise, in denen unter 100 000 Einwohner leben, würden auf 100 000 hochgerechnet, sagte sie. „Die Gesamtstatistik vom RKI ist um mindestens 30 Prozent falsch“, sagte Königsberger. Die Zuhörer auf dem Marktplatz buhten und pfiffen daraufhin. Die Rechnung war schwer nachzuvollziehen. Königsberger ging auch auf zahlreichefalsche Coronatests in einem Augsburger Labor ein. Sie forderte: „Hört mit dem Testen auf, denn die Tests bringen nichts. Das sind Fake-Zahlen. Zählt bitte nur die Erkrankten.“ Nachdem am Montag Eltern vor dem Landratsamt in Augsburg protestiert hatten, kritisierte Königsberger die Medien für die Berichterstattung und Landrat Martin Sailer. Er habe sich im Frühjahr sehr bürgernah gezeigt. Aber jetzt, wenn sich Eltern Sorgen machen, würde er sich selbst nicht zeigen, und in standardisierten E-Mail-Antworten nur auf Rechtsgrundlagen verweisen. Königsberger lud Sailer ein, mit den Teilnehmern der Demonstration in den Diskurs zu treten.

Trotz der Kritik wollte Königsberger nicht nur schimpfen. Sie forderte die Teilnehmer auf, noch weiter zusammenzurücken. „Wir wollen Menschen helfen. Wir stehen hier nicht rebellisch und stellen uns nicht auf das gleiche Niveau wie die Demonstranten in Berlin“, erklärte sie im Anschluss an die Demonstration.Die am Mittwochabend getroffenen Maßnahmen thematisierte Michaela Königsberger nur kurz: "Mir tun alle Gastronomen leid. Sie haben viel investiert und müssen am Montag zum zweiten Mal schließen", sagte die Organisatorin der Mittwochsdemonstration in Königsbrunn vor ungefähr hundert Zuhörern auf dem Marktplatz in Königsbrunn. "Jeden zweiten Gastronomen wird es bis Dezember treffen", sagte sie und appellierte daran, nicht nur bei Prominenten, die Restaurants führen, Mitleid zu haben, sondern auch an die kleinen Lokale zu denken.

