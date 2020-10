vor 44 Min.

Corona-Fall bei Türkgücü Königsbrunn

Ein Spieler von Türkgücü Königsbrunn ist positiv auf Corona getestet worden. Das Bezirksliga-Derby zwischen dem TSV Bobingen und Türkgücü Königsbrunn wurde deshalb abgesagt.

Von Norbert Staub

Beide Teams sind gut drauf, die Anhänger haben sich auf ein spannendes Derby am Samstag gefreut, doch dann kam am Donnerstagnachmittag die Absage: Die Bezirksliga-Partie TSV Bobingen gegen Türkgücü Königsbrunn fällt aus, weil es im Königsbrunner Team einen bestätigten Corona-Fall gibt.

„Der Abteilungsleiter von Türkgücü Königsbrunn Taner Zan hat mich darüber informiert, dass ein Spieler der Mannschaft positiv auf Corona getestet wurde. Nun muss die komplette Mannschaft getestet werden, und ehe das Ergebnis nicht vorliegt, kann auch nicht gespielt werden. Deshalb wurde die Partie abgesagt“, sagt Bezirksliga-Spielleiter Rainer Zaiser: „Das liegt nicht in unserer Hand, die Vorgaben sind so. Aber lieber ein Spiel absagen, als eine zusätzliche Mannschaft in Quarantäne schicken.“ Laut seinen Informationen hat es in der Arbeitsstelle des betroffenen Spielers einen Corona-Fall gegeben, so dass die komplette Belegschaft getestet wurde. Bei dem Königsbrunner Spieler war der Befund positiv.

Themen folgen