Coronavirus: Wirte im Augsburger Land haben Existenzängste

Plus Ab Mittwoch müssen alle Restaurants im Augsburger Land schon um 15 Uhr schließen. Viele Gastronomen stehen vor einer ungewissen Zukunft und einigen Problemen.

„Jeden Tag bekomme ich Absagen für große Geburtstage“, sagt Bernhard Weis. Er ist der Wirt des Landgasthofs Zum Grünen Kranz in Großaitingen. Die neue Situation stellt ihn vor große finanzielle Probleme. Die werden wohl nicht abreißen: Ab Mittwoch muss er das Lokal um 15 Uhr schließen. „Ich lebe vom Abendgeschäft, das fällt jetzt weg“, sagt Weis. Das Geschäft außer Haus wird er einstellen – es lief seit einigen Wochen nicht mehr. Einbußen spürt Gastwirt Weis schon seit Tagen.

„Ich hätte letzte Woche am Freitag, Samstag und am Sonntag jeden Tag volles Haus gehabt“, sagt Weis. Jahreshauptversammlungen, Lehrertreffen und mehrere große Geburtstage hätten angestanden. Alles wurde abgesagt. „Dann hatte ich von Freitag bis Sonntag ein leeres Haus. Ich hatte für ein volles Haus eingekauft, und habe 3500 Euro umsonst ausgegeben.“ Was tun?

Coronavirus: Dem Landgasthof droht die Schließung

Ein zinsloser Kredit sei möglich, sagt Weis. Der könne aber erst in einer Woche bearbeitet werden. Die Ungewissheit sei in der jetzigen Situation einfach zu groß, um den Banken genaue Angaben machen zu können. Planen ist momentan sehr schwierig: „Ich habe mit meinem Personal geredet, wir haben drei Festangestellte, die wissen gar nicht, was sie machen sollen“, sagt Weis, der den Landgasthof am Wochenende noch einmal öffnen wird. Er ist sich dem Ernst der Lage bewusst: „Ich lasse noch bis Sonntag auf, wenn dann von staatlicher Seite keine Unterstützung da ist, kann ich zumachen.“

Die aktuelle Situation spitzt sich auch im Hotelrestaurant Zeller in Königsbrunn zu. „Die Maßnahmen wirken sich dramatisch auf unseren Betrieb aus“, sagt Chefin Gabi Dreisbach. Das Restaurant ist normalerweise ab 17 Uhr geöffnet, durch die neuen Regelungen gibt es einen Einschnitt. „Wir überlegen, ob die Gäste sich das Essen selber abholen, wir werden aber keinen Lieferservice einrichten“, sagt Dreisbach.

Auch für sie sei die momentane Unsicherheit ein großes Problem: „So häufig wie irgendetwas beschlossen wird, kommt man mit dem Planen nicht mehr hinterher.“ Was ist mit dem Personal und wie geht es mit den Lebensmitteln weiter? Die Situation sei „ein Tanz auf dem Vulkan“. Apropos Mitarbeiter: Besonders wichtig ist Gabi Dreisbach der Schutz ihrer Angestellten. Sie fragt: „Wir haben eine Verantwortung für unsere Mitarbeiter. Es dürfen bis zu 30 Leute in einem großen Raum sein, alle auf anderthalb Meter Entfernung, aber wer passt auf die Mitarbeiter auf?“

„Man kann nicht jede Ketchup- oder Mayo-Tüte desinfizieren“

Bäckermeister André Heuck aus Bobingen musste bislang noch keine Einbußen verkraften. Er leitet die Kette Cumpanum mit Geschäften in Schwabmünchen, Bobingen, Gersthofen und in Augsburg. Seine Bäckereien verzeichnen aktuell steigenden Umsatz, bei kleinerem Sortiment. Er erwartet nicht, dass das so bleibt. Ab Sonntag rechnet er mit deutlich sinkenden Einnahmen. „Momentan decken sich die Menschen noch ein, dann wird das Geschäft wahrscheinlich einbrechen.“ Heuck stellt fest: Das Einkaufsverhalten hat sich verändert. „Die Kunden kaufen ein sogenanntes Feriensortiment und dazu auf Vorrat.“ Eltern würden beispielsweise viele Semmeln kaufen, weil ihre Kinder zu Hause sind und dann gemeinsam gefrühstückt wird. Außerdem auffällig: Im Augenblick werde viel Brot gekauft.

Genau wie viele Gastronomen beschäftigt Heuck die Planungsunsicherheit. „Das ist eine Herausforderung“, sagt er. Den Teig müsse man zwei Tage im Voraus zubereiten, das Geschäft sei aber momentan schwer vorhersehbar. Bleibt was übrig, gibt es ein weiteres Problem: „Alle Tafeln haben zu. Aber es gibt Foodsharing.“ Kunden können nach Ladenschluss übrige Ware abholen.

Einen anderen Ansatz der Resteverwertung hat das Burger-Restaurant Germars in Schwabmünchen. „Bevor wir Essen wegschmeißen, nehmen wir es selbst mit“, sagt Georgios Moschus, Restaurantleiter im Germars. Auch dort fällt das Abendgeschäft künftig weg, tagsüber kämen aber noch immer einige Gäste. Was sich verändert hat: „Richtig arbeiten können wir hier nicht mehr“, sagt er, und spricht die Hygieneumstände an. „Man kann nicht jede Ketchup- oder Mayo-Tüte desinfizieren“, sagt Moschos. Auch er stellt sich die Frage nach der Planungssicherheit: Man müsse jetzt abwarten, ob mittags in Zukunft noch genug Gäste kommen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

