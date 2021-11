Königsbrunn/Stadtbergen

vor 28 Min.

In zwei Städten wird im Abwasser nach Corona-Viren gefahndet

Plus Wie entdeckt man Covid-19-Ausbrüche rechtzeitig? In Königsbrunn und Stadtbergen wird ein neues Verfahren getestet, das in Meitingen schon erste Erfolge hatte.

Abwasser soll nun auch im Augsburger Land bei der Bekämpfung der Pandemie helfen. In Königsbrunn, Stadtbergen und Leitershofen werden Abwasserproben analysiert, um dem Erreger für Covid-19 schneller auf die Schliche zu kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen