Droht jetzt neue Virus-Gefahr für Hunde im Landkreis Augsburg?

Plus Jäger im Augsburger Land sind beunruhigt: Kommt jetzt die Aujeszkysche Krankheit? Sie wird durch Wildschweine übertragen und ist für Hunde und Katzen tödlich.

Bei einem im Nachbarlandkreis Landsberg erlegten Wildschwein wurden jüngst Antikörper gegen das AK-Virus nachgewiesen. Im Landkreis Landsberg handelt es sich dabei um den ersten positiven Fall bei Wildschweinen.