Landkreis Augsburg

vor 49 Min.

Flutkatastrophe: Was muss passieren, damit es im Kreis Augsburg nicht passiert?

Plus Die Bilder von der Flutkatastrophe aus Westdeutschland schockieren. Wie ist der Landkreis Augsburg gegen Extremwetter gewappnet?

Bei den Bildern von der Unwetter-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz läuft es Reinhold Steber aus Langenneufnach eiskalt den Rücken hinunter. Der ehemalige Maschinenbauer bei Osram in Augsburg war früher bei Schulungen im betroffenen Euskirchen. "Dort ist es ähnlich wie in den Stauden. Nur die Täler sind etwas enger." Vor einem Monat musste Steber selbst hilflos mit ansehen, welche Kraft Wasser entwickelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen