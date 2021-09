Stimmung vor den Wahllokalen: "Die Entscheidung war massiv schwer"

Plus Vielen Wählerinnen und Wählern im Landkreis Augsburg fiel die Entscheidung bei der Bundestagswahl heuer schwer. So war die Stimmung vor den Wahllokalen.

Katrin Hoßfeld steht vor der offenen Tür des Westendorfer Wahllokales. Sie zieht ihre Maske und den Wahlschein aus der Handtasche hervor und seufzt: "So wirklich glücklich bin ich mit allen Parteien nicht." Etwa 15 Meter trennen sie noch von der Wahlkabine im Westendorfer Pfarramt. Welcher Partei sie ihre Stimme geben wird? "Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht", sagt sie. "Den Söder hätte ich sofort gewählt, aber den Laschet?" Sie steigt die drei Treppen zum Wahllokal hinauf und zieht die Maske auf. In zehn Metern, hinter den grauen Wänden der Wahlkabine, muss sie ihre beiden Kreuzchen setzen - und bis dahin noch eine Entscheidung fällen.