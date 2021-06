Entlaufen: Wer hat das rote Rind in den Stauden gesehen?

Im Landkreis Günzburg ist ein rotes Rind entlaufen. Es könnte sich jetzt in den Stauden aufhalten.

Wer in den kommenden Tagen beim Spazieren oder Radeln plötzlich vor einem Rind steht: Nicht erschrecken.

Das Tier stammt von einer Weide zwischen Balzhausen und Bernbach im Landkreis Günzburg. Dort brach es am vergangenen Freitag aus und verschwand im Unterholz in Richtung Haselbach. Das Jung-Fleckvieh-Rind ist rot und jung. Es dürfte sich derzeit in den Wäldern im Raum Haselbach, Obergessertshausen und Walkertshofen aufhalten. Die Besitzer haben bereits eine Suchaktion gestartet. Über Soziale Medien erhoffen sie sich Hinweise.

Kreisobmann des Bauernverbands Augsburg: Sofort die Polizei rufen

Wer das Rind sieht, sollte sofort die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 oder eine andere Polizeidienststelle anrufen. Die Polizei geht nicht davon aus, dass das Tier zu einer Verkehrsgefahr wird. Ein Problem könnte es trotzdem geben.

Bleibt das Tier längere Zeit verschollen, dann könnte es verwildern, erklärt Robert Künzel von der Polizei in Schwabmünchen. Damit sinken die Chancen, das Rind noch lebendig einzufangen. Martin Mayr, der Kreisobmann des Bauernverbands im Augsburger Land, rät in jedem Fall zur Vorsicht. "Abstand halten und Polizei rufen", sagt er. Einfangen ließe sich das Tier sowieso nur von Profis.

