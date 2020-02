Wie Raser in Hiltenfingen künftig gestoppt werden sollen

Plus Gerade an den Ortseinfahrten von Hiltenfingen sind zu schnelle Autofahrer schon länger ein Problem. Jetzt hat der Gemeinderat Maßnahmen gegen Raser getroffen.

Der viele Durchgangsverkehr macht den Hiltenfingern zu schaffen. Eine Entlastung ist auf Jahre hinaus nicht in Sicht, denn der Bau der Umgehungsstraße lässt auf sich warten. Rund 8000 Fahrzeuge rollen täglich durch den Ort aus Richtung Türkheim, Schwabmünchen oder Mittelneufnach. Nun will die Gemeinde zumindest etwas gegen Autofahrer unternehmen, die zu schnell durch den Ort rauschen.

Drei fest montierte und eine mobile Geschwindigkeitswarnanlage sollen an den Ortseinfahrten aufgestellt werden. Die Gemeinderäte haben dem Kauf zugestimmt.





Die Kosten für die Geräte belaufen sich auf rund 9.400 Euro inklusive der Solarmodule für die Stromversorgung. Erfahrungen aus anderen Orten hätten ergeben, dass die Warnanlagen durchaus Wirkung zeigen, hieß es in der Sitzung. Auf eine Aufzeichnung der angezeigten Geschwindigkeiten wird verzichtet.

Anregung aus Bürgerversammlung: Wartehäuschen kostet 10.000 Euro

Des Weiteren sprachen die Mitglieder über Anträgen aus der Bürgerversammlung, die bereits in der Januarsitzung aufgegriffenen wurden. Die Gemeinde legte erste Ergebnisse vor. Demnach kostet die Errichtung eines Wartehäuschens an der Bushaltestelle bei der Kirche rund 10.000 Euro. Für eine Förderung durch die interkommunale Arbeitsgemeinschaft ILE sind ehrenamtliche Leistungen erforderlich. Diese sollen über den Obst- und Gartenbauverein erbracht werden.

Die Anordnung eines Überholverbots am Ortsende in Richtung Ettringen bei der einmündenden Betonstraße kommt laut Straßenbauamt nicht in Betracht. Stattdessen soll ein Schild „Achtung Linksabbieger“ angebracht werden.

Die Bauwerksprüfungen der gemeindlichen Brücken über die Gennach und das Bierbächle ergaben nur kleinere Mängel, die alle vom Bauhof beseitigt werden können. Die Standsicherheit ist nicht gefährdet.

Straße nach Schwabegg: Ausbau-Förderung abgelehnt

Bürgermeister Griebl informierte den Gemeinderat über die Detailplanung des Geh- und Radwegs entlang der Staatstraße nach Ettringen mit Einbeziehung der Hofstellen. Der Baubeginn ist für 2021 vorgesehen.

Aus der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft ILE „Zwischen Lech und Wertach“ berichtete Griebl, dass der Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße nach Schwabegg entgegen früherer Zusagen nun doch nicht gefördert wird. Dafür kann die Bewässerungsanlage für den Sportplatz mit genauer Kostenaufstellung zur Förderung vorgeschlagen werden.

Der seit 2010 bestehende Vertrag der Gemeinde Hiltenfingen mit dem Stromversorger LEW über die Wegenutzung wurde nach dem Muster des Gemeinde- und Städtetages angepasst. Die Änderung ist für die Gemeinde vorteilhaft, da sie nur noch 20 anstatt 40 Prozent der Folgekosten für die Änderung der Stromnetzanlagen tragen muss.

Bürgermeister Griebl legte den Bericht des Landratsamtes über die Prüfung der Jahresrechnungen von 2008 bis 2018 vor. Die Finanzlage sei zufriedenstellend, die Gemeinde könne im Haushaltsjahr 2021 schuldenfrei sein. Der Rücklagenstand konnte nach Angaben des Rechnungsprüfers auf rund 480.000 Euro erhöht werden. Einige Satzungen – wie zur Entwässerung, Straßenreinigung oder zum Kindergarten – müssen neu gefasst und vom künftigen Gemeinderat beschlossen werden.

