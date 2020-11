11:04 Uhr

Zwei Verletzte bei Motorrad-Unfällen im Raum Schwabmünchen

Gleich zwei Unfälle mit Motorradfahrern gab es am Samstag in Schwabmünchen-

Im Raum Schwabmünchen gab es am Samstag zwei Unfälle mit Motorrädern und in Bobingen einen außergewöhnlichen Diebstahl.

Von Norbert Staub

In Langerringen musste laut Polizeibericht eine Beifahrerin nach einem Zusammenprall mit Unterschenkelverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 16 Uhr war der 26 Jahre alte Fahrer des Motorrads auf der Viktor-von-Scheffel-Straße in südliche Richtung unterwegs. Ein 57-jähriger Autofahrer, der ihm entgegen kam, wollte nach links in ein Grundstück abbiegen und übersah den Motorradfahrer. Der Fahrer zog sich bei dem Sturz Schürfwunden zu, seine Beifahrerin musste mit dem Rettungswagen abtransportiert werden. Das Motorrad wurde stark beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Feuerwehr Langerringen musste die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen reinigen.

Ebenfalls am Samstag wurde in Schwabmünchen gegen 14.30 Uhr eine 32 Jahre alte Beifahrerin verletzt. Auch sie musste ins Krankenhaus. Der 31-jährige Fahrer war im Kreisverkehr an der Augsburger Straße unterwegs, als ihm sein Hinterrad wegrutschte und er stürzte. Dabei wurde seine Beifahrerin am Fuß verletzt. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte seine Fahrt mit dem nur leicht beschädigten Motorrad fortsetzen.

Bobingen: Unbekannter stiehlt Katalysator

Ein Unbekannter hat am vergangenen Freitag zwischen 9.30 Uhr und 19.45 Uhr den Katalysator eines geparkten VW Polo gestohlen. Hierzu nutzte der Täter wohl einen Trennschleifer – die Polizei hat entsprechende Schnittflächen an der Auspuffanlage gefunden.

Das Auto parkte auf dem P&R Parkplatz am Bahnhof in Bobingen, rechts des Bahnhofgebäudes. Der Wert der Beute liegt bei rund 400 Euro, der Sachschaden dürfte höher ausfallen. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter Telefon 8234/9606-0.

