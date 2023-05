Bobingen ist Bezirksligameister!

Mit einem souveränen 3:0-Heimsieg machte der TSV Bobingen vor 400 Zuschauern die Meisterschaft in der Bezirksliga perfekt. Nach dem Schlusspfiff musste noch gezittert werden, bis das Ergebnis des Verfolgers aus Aystetten bekannt war.

Nach langen Jahren in der Bezirksliga kehrt der TSV Bobingen in die Landesliga zurück. Bereits am vorletzten Spieltag machte der Tabellenführer alles klar. Grundlage war ein ungefährdeter 3:0-Erfolg gegen den Aufsteiger aus Ziemetshausen. Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Der Favorit aus Bobingen zeigte von der ersten Minute an, wer Herr im Haus ist. Mit druckvollem Spiel in die Spitzen ließen die Bobinger Bübles den Gegner aus Ziemetshausen erst gar nicht zur Entfaltung kommen. Die Detke-Elf erspielte sich immer wieder Torchancen. Doch wie so oft in dieser Saison, trafen sie das Tor nicht. Entweder ging der Ball knapp über den Kasten oder der Pfosten stand im Weg. Als sich alle schon fast mit einem Remis zur Pause abgefunden hatten, war es wieder einmal Bobingens Torjäger Florian Gebert, der praktisch mit dem Halbzeitpfiff das 1:0 für den Favoriten erzielte.

Mit dem Halbzeitpfiff erzielte Florian Gebert den Führungstreffer

In der zweiten Hälfte bot sich ein ähnliches Bild. Der TSV Bobingen war hoch überlegen. Ziemetshausen konnte nur selten über Konter so etwas wie Torgefahr ausstrahlen. Wieder ließ Bobingen einige gute Gelegenheiten liegen. Aber wohl dem, der einen Toptorjäger wie Florian Gebert in seinen Reihen hat. Sein zweiter Treffer in der 60. Spielminute brachte die Entscheidung. Damit hat er jetzt insgesamt 24 Tore auf dem Konto. Die Torjägerkanone dürfte ihm auch in dieser Saison sicher sein. Den 3:0-Endstand stellte dann Olcay Tonar in der 83. Minute her. Nach langer Verletzungspause war das erst sein zweiter Einsatz und gleichzeitig sein erster Saisontreffer. Der Bobinger Sieg war hoch verdient und praktisch nie in Gefahr. Dazu war der Aufsteiger aus Ziemetshausen einfach zu harmlos.

Bange Minuten vergingen, bis der Meistertitel gefeiert werden konnte

Allerdings wollte sich nach dem Abpfiff kein Jubel einstellen. Denn alle Blicke waren auf das Spiel des Verfolgers Aystetten gerichtet. Der spielte zu Hause gegen den SVO Germaringen. Kurz vor Schluss stand es dort Unentschieden. Bange Minuten vergingen, während der die Bobinger Spieler auf dem Rasen warteten. Dann kam die erlösende Nachricht. Das spiel in Aystetten endete Remis und Bobingen war damit Bezirksligameister. Dann kannte die Freude kein Halten mehr. Nach einer dramatischen Saison, mit vielen Höhen, aber auch einigen schwierigen Situationen, hatte es die Elf von Christopher Detke und Sebastian Jeschek tatsächlich geschafft. Die Bobinger Bübles lagen sich in den Armen und es wurden reichlich Bierduschen verabreicht. Noch eine Stunde nach dem Spiel wurde auf dem Rasen mit den Fans gefeiert. Durch die Entscheidung am vorletzten Spieltag gerät das abschließende Auswärtsspiel in Egg an der Günz, das von vielen vor der Saison als Endspiel um den Aufstieg gehandelt wurde, nur noch zum Schaulaufen.

TSV Bobingen Laurin Sommer (Tor), Hüseyin Tomakin, Berkay Akgün (84.Cemal Mutlu), Sandro Burghard, Elias Ruf, Florian Gebert (78. Jonas Macht), Luis Müller (79. Olcay Tonar), Nicolai Petereit (84. Emre Cevik), Matteo Ligorati, Paul Simler, Maximilian Krist (88. Arian Zabeli)