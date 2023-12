Hallenfußball: Bobingen ist in heimischer Halle nicht zu stoppen

Beim Hauptundenturnier zur Hallen-Kreismeisterschaft setzte sich der Favorit TSV Bobingen nahezu ungefährdet durch. Dabei musste der Titelverteidiger im gesamten Turnier nur ein einziges Gegentor hinnehmen.

Keine Überraschungen brachte das Hauptrundenturnier im Hallenfußball in der Bobinger Realschul-Sporthalle. Dort standen sich in zwei Gruppen acht Mannschaften gegenüber. In Gruppe eins waren es der FC Königsbrunn, der FC Kleinaitingen, der SV Untermeitingen und der Türk SV Bobingen. In Gruppe zwei traten der TSV Bobingen, der VfL Kaufering, der ASV Hiltenfingen und die TSG Stadtbergen an. Dabei setzten sich die Favoriten in den Vorrunden relativ klar durch.



In den Halbfinals standen sich dann im ersten Spiel die beiden Kreisligisten Kleinaitingen und Hiltenfingen gegenüber. Erwartungsgemäß setzte sich hier das etwas reifere Spiel der Hiltenfinger, die bereits im Vorjahr an der Hallen-Endrunde teilgenommen hatten, durch. Am Ende zog das Team von David Bulik mit einem 2:1-Erfolg ins Finale ein. Im zweiten Halbfinale bekam es Landesligist Bobingen mit dem Kreisligisten aus Königsbrunn zu tun. Zwar gingen die Landesligakicker nicht mit aller Konsequenz zu Werke, erzielten aber bereits in der ersten Spielminute das 1:0. Das Spiel endete mit einem 3:0 für Bobingen.

Bobingen gewinnt klar im Finale

So trafen sich im darauffolgenden Finale genau die beiden Teams, die von Experten vorher auch erwartet wurden. Dabei zeigte sich dann die Überlegenheit des Landesligisten Bobingen. Hatte der im Halbfinale noch mit angezogener Handbremse agiert, sah es im Finale anders aus. Die Kicker aus Hiltenfingen zeigten sich, angesichts der spielerischen Überlegenheit der Bobinger, überfordert. Spannung kam in diesem Endspiel eigentlich nur einmal auf, als Bobingen beim Stand von 2:0 bereits vier Fouls begangen hatte. Bei einem fünften hätte es einen Sechsmeter für Hiltenfingen gegeben. Doch die Truppe von Sebastian Jeschek meisterte die Situation routiniert. In der zweiten Halbzeit war es dann mit der Gegenwehr der Hiltenfinger vorbei. Souverän sicherte sich der TSV Bobingen den Turniersieg mit einem klaren 7:1. Immerhin gelang den Kickern aus dem Süden des Landkreises dabei etwas, das vorher keine Mannschaft geschafft hatte. Mit dem Ehrentreffer musste der TSV Bobingen das einzige Gegentor im gesamten Turnier hinnehmen.



Der ASV Hiltenfingen konnte mit der Niederlage allerdings gut leben. Denn neben dem Sieger Bobingen qualifizierte sich auch der SV Hiltenfingen als Finalist für das Endrundenturnier um die Landkreismeisterschaft. Das findet am 29. Dezember ab 17 Uhr in der Eichenwaldhalle in Neusäß statt.

Lesen Sie dazu auch