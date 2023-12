Hallenfußball: Vorrunde in Bobingen

Die Vorrunde zur Augsburger Landkreismeisterschaft findet in der Bobinger Realschulturnhalle statt. Gespielt wird am Samstag, 16. Dezember, ab 13 Uhr.

Am kommenden Samstag beginnt die Fußball-Hallensaison. Zur Vorrunde der Augsburger Landkreismeisterschaft treffen sich acht Teams in der Bobinger Realschul-Sporthalle. Titelverteidiger TSV Bobingen bekommt es in Gruppe zwei mit den Teams des VfL Kaufering, des ASV Hiltenfingen und der TSG Stadtbergen zu tun. In Gruppe eins stehen sich der FC Königsbrunn, der FC Kleinaitingen, der SV Untermeitingen und der Türk SV Bobingen gegenüber. Die Spiele der Vorrunde beginnen um 13 Uhr.

Wie sich im Vorjahr gezeigt hat, sind dabei durchaus spannende und technisch hochwertige Begegnungen zu erwarten. Besonders das Match zwischen dem TSV Bobingen und dem ASV Hiltenfingen verspricht Hochspannung. Denn Hiltenfingen hatte sich im Vorjahr ebenfalls für die Endrunde der Landkreismeisterschaft qualifiziert und bot hervorragenden Hallenfußball. Die Halbfinals beginnen laut Planung um 17 Uhr. Das Finale soll um 18 Uhr starten. Die beiden Finalisten qualifizieren sich für die Endrunde der Landkreismeisterschaft am 29. Dezember in der Eichenwaldhalle in Neusäß. Darüber hinaus findet am 6. Januar das Finale des Fußballkreises Augsburg statt. Als Kreismeister des Vorjahres ist der TSV Bobingen dort als Teilnehmer bereits gesetzt.

