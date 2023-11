Kann sich der TSV Bobingen mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden?

Das letzte Spiel des TSV Bobingen vor der Winterpause findet am kommenden Freitagabend in Aindling unter Flutlicht statt. Ein Erfolgserlebnis wäre gut für die Moral.

Nach schwierigem Saisonverlauf steht am Freitagabend unter Flutlicht für den TSV Bobingen das letzte Spiel vor der Winterpause an. Im Hinspiel im Bobinger Siegmundpark gab es gegen den TSV Aindling ein Unentschieden. Allerdings zeigten sich die Gastgeber damals im ganzen Spiel überlegen. Im Duell der Aufsteiger war es dann letztlich die mangelhafte Verwertung der vielen guten Torgelegenheiten, die dafür sorgte, dass der TSV Bobingen damals nicht als Sieger vom Platz gegangen ist. Im weiteren Saisonverlauf erwies sich der TSV Aindling jedoch stabiler als die Elf von Sebastian Jeschek und Christopher Detke. So trifft am Freitag in Aindling der Zehnte der Tabelle auf den 17. Der Blick auf die Rangliste zeigt deutlich, dass ein Sieg für die Bobinger Elf ungemein wichtig wäre. Sollten die direkten Konkurrenten im Tabellenkeller, Kaufering oder Gilching, an diesem Spieltag nicht punkten, könnte die Detke-Elf den direkten Abstiegsplatz verlassen und auf einem Relegationsrang überwintern.

In diesem Spiel gibt es keinen Favoriten

Vom Leistungsvermögen sind beide Teams etwa gleich stark einzuschätzen. Das Problem beider ist vor allem die Torausbeute. In 21 Spielen gab es sowohl für Aindling als auch für Bobingen nur 25-mal Gelegenheit zum Torjubel. Allerdings zeigte sich die Aindlinger Defensive stabiler. Nur 28-mal klingelte es im Kasten des Teams von Trainer Christian Adrianowytsch. Bobingens Torhüter Laurin Sommer dagegen musste sich im gleichen Zeitraum 40-mal geschlagen geben.

Betrachtet man die Bilanz aus den letzten fünf Spielen, sind beide Teams nicht gerade erfolgsverwöhnt. Aindling schaffte es nur einmal zu gewinnen. Dazu stehen drei Unentschieden zu Buche, bei zwei Niederlagen. Punktemäßig ist die Bilanz der Bobinger identisch. Immerhin zwei Siege schaffte der TSV Bobingen, dem gegenüber stehen aber drei Niederlagen. Ein wirklicher Favorit ist in dieser Partie also nicht auszumachen. Was für einen Bobinger Sieg sprechen könnte, ist vielleicht das Gesetz der Serie. Bisher bestritt der Aufsteiger aus Bobingen zwei Flutlichtspiele. Und in beiden konnte gepunktet werden. Bei der starken Eintracht aus Karlsfeld gab es ein Remis, in Jetzendorf vor zwei Wochen konnte gewonnen werden. Vielleicht setzt das Kunstlicht beim Team um Kapitän Hüseyin Tomakin besondere Kräfte frei. Andererseits ist es auch für Aindling wichtig, zu punkten. Deren Abstand zum Relegationsplatz ist nicht gerade komfortabel. Ganze fünf Zähler sind es. Dass es wohl ein heißer Tanz unter künstlichem Licht in Aindling wird, scheint vorprogrammiert.

Das Spiel TSV Aindling gegen den TSV Bobingen beginnt am Freitag, dem 24: November, um 18.30 Uhr im Aindlinger Stadion im Schlüsselhauser Weg.

Lesen Sie dazu auch