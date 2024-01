Proteste: Landwirte berichten, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat

Mit einem Mahnfeuer machen Landwirte zwischen Bobingen und Königsbrunn auf ihre Situation aufmerksam. Die Zustimmung zu den Protesten der Landwirte sei ein Mutmacher.

Weithin ist das große Mahnfeuer zu sehen, das mehrere Bobinger Landwirte an der Ostumgehung, am Abzweig Richtung Oberottmarshausen, entzünden. Damit wollen sie auf ihre Lage aufmerksam machen. Trotz eisiger Temperaturen haben sich auch einige Interessierte dort eingefunden, um mit den Landwirten ins Gespräch zu kommen. Der Redebedarf der Bauern ist groß. Auch in Langerringen findet am selben Abend auf dem Hof der Familie Egger ein Mahnfeuer zum Protest gegen die Regierungspolitik statt. An einem Infopunkt können sich Interessierte darüber informieren, welchen finanziellen Verlust die Streichungen für Landwirte bedeuten.

"Es geht nicht mehr nur um Subventionen – es geht ums Prinzip"

Thomas Füchsle, ein Landwirt im Haupterwerb, hat eine klare Position: "Es geht nicht nur um die Dieselsubventionen – es geht ums Prinzip." Was ihn auf die Barrikaden bringe, sei die ungerechte Behandlung der Landwirte. "Bürgergeld, Tariferhöhungen, Inflationsausgleich. Überall gab es Erhöhungen. Uns nimmt man in dieser Zeit einen Teil unseres Einkommens." Er rechnet vor, dass die Streichungen, je nach Betriebsgröße, einen vier- bis fünfstelligen Betrag ausmachen würden. "Wie erfreut kann man sein, wenn einem zwei Monatsgehälter, teilweise ein halbes Familieneinkommen, einfach weggenommen werden?" Natürlich hätten die Bäuerinnen und Bauern im abgelaufenen Jahr gut verdient. Aber halt eben nur in diesem, so Füchsle. "Dürfen wir Bauern denn nichts verdienen?"

"Es geht mittlerweile nicht mehr nur um Subventionen. Es geht ums Prinzip", sagten die Landwirte am Mahnfeuer in Bobingen. Foto: Elmar Knöchel

Dazu gehe es ja längst nicht mehr nur um Subventionen, sondern auch um die überbordende Bürokratie. "Wir werden von der ausufernden Bürokratie erwürgt. Das betrifft nicht nur uns Bauern. Deshalb schließen sich uns auch immer mehr Handwerker an, denen es genauso geht", sagt der Landwirt.

Zuspruch aus der Bevölkerung ist groß

Es sei für ihn beruhigend, dass aus der Bevölkerung sehr viel Zuspruch komme. Die Menschen zeigten sich sehr interessiert an den Problemen der Bauern, und es sei in diesen Tagen leicht, ins Gespräch zu kommen. Dabei erfahre er viel Zustimmung, sagt Füchsle. Auch bei den Demonstrationen in Augsburg und bei den Traktor-Korsos gebe es viel Unterstützung. Das ist während des Feuers am Straßenrand zu spüren. Viele der vorbeifahrenden Autos hupen, um ihre Solidarität zu zeigen. Passierende Lastwagen hupen nahezu ausnahmslos. Auf Wirtschaftsminister Robert Habeck ist der Bauer sauer. "Es ist eine Unterstellung, dass wir mit unserem Protest Rechtsradikale anziehen würden. Bei den Demos in Augsburg gab es nichts dergleichen. Habeck sagte, wir Bauern hätten eine Verantwortung für unser Land. Das stimmt. Aber auch die Regierung hat eine Verantwortung gegenüber uns. Wir distanzieren uns klar von rechtem Gedankengut."

Kilometerweit war das Mahnfeuer der Bobinger Landwirte an der Umgehungsstraße Ost zu sehen. Foto: Elmar Knöchel

Carmen Bader, die eine der interessierten Bürgerinnen ist, die der eisigen Kälte trotzen, sagt, dass sie die Proteste der Landwirte unterstütze. Auch in ihrem Bekanntenkreis sei die Solidarität groß: "Es gibt kaum welche, die nicht auf der Seite der Landwirtinnen und Landwirte sind." Das zeige sich deutlich während der Demos und sogar in den Verkehrsstaus. "Es wird immer wieder zustimmend gehupt und geduldig hinterhergefahren. Ich glaube, die Unterstützung für die Bauern ist groß", so Bader.

Und so stehen die Landwirte bis 22 Uhr an der Straße am Feuer. In Gesprächen versuchen sie unermüdlich, ihre Lage und ihre Sicht der Dinge zu erklären. Dabei sei es wichtig, dass die Menschen verstehen, dass die Landwirte nicht nur für sich auf die Barrikaden gehen. "Wir tun das für alle Menschen in Deutschland." Denn schließlich hätten höhere Produktionskosten bei den Landwirten höhere Preise für Lebensmittel zur Folge. "Bezahlen müssen es nämlich am Ende die Verbraucherinnen und Verbraucher", ist die einhellige Meinung rund um das Mahnfeuer.